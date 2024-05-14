От грызунов до террористов: что больше всего пугает уфимцев прямо сейчас

Теракт в «Крокус Сити Холле» вызвал шок и тревогу в СМИ и социальных сетях. Это было связано не только с жестокостью преступления, но и с тем, что в стране давно не было столь масштабных терактов. Пользователи сравнивали произошедшее с терактом на Норд-Осте и выражали опасения относительно возможных новых терактов. В целом, данные тревожности указывают на необходимость принятия мер для обеспечения безопасности граждан и улучшения состояния инфраструктуры.