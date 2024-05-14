mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Исследование «Национальный индекс тревожностей. КРОС» за I квартал 2024 года

От грызунов до террористов: что больше всего пугает уфимцев прямо сейчас

14 мая 2024, 09:59
Фото: Изображение Midjourney
Исследование «Национальный индекс тревожностей. КРОС» за I квартал 2024 года
Стресс и тревога стали неотъемлемой частью современной жизни. Исследование «Национальный индекс тревожностей. КРОС» за I квартал 2024 года выявило актуальные фобии и страхи, беспокоящие современных людей. Подробности читайте в нашем материале.

Национальный индекс тревожностей. КРОС — это комплексное исследование, проводимое аналитическим центром с целью выявления и ранжирования тревожностей россиян на основе анализа СМИ и социальных медиа.

Основная задача исследования — выявить и проанализировать актуальные страхи и фобии, волнующие российское общество. Исследование проводится на регулярной основе, что позволяет отслеживать динамику тревожности и приживаемости различных факторов в обществе.

Для проведения исследований КРОС использует комплексную методологиюДля проведения исследований КРОС использует комплексную методологию
Для проведения исследований КРОС использует комплексную методологию
Фото: Изображение Midjourney

ТОП-3 самых главных страхов россиян

Диверсии и атаки беспилотников

В первом квартале 2024 года россияне испытывали серьезную тревогу из-за диверсий и обстрелов приграничных территорий с Украиной. Особое внимание было уделено Белгородской области, где было принято решение об эвакуации 9 тысяч детей из региона. Также вызывала тревогу активность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые атаковали нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Эти атаки вызвали опасения относительно возможного дефицита топлива в стране.

Аварии на теплосетях, износ инфраструктуры ЖКХ

В начале года произошли коммунальные аварии в Подольске и других городах Подмосковья, вызвавшие тревогу в обществе по поводу состояния жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Пользователи социальных сетей обсуждали бездействие местных властей, износ инфраструктуры ЖКХ и неэффективную систему управления коммунальным хозяйством. Аварии также произошли в Тульской и Тамбовской областях, Липецке, Владимире, Новосибирске и других городах, подчеркивая проблемы с ЖКХ во всей стране.

Угроза терактов

Теракт в «Крокус Сити Холле» вызвал шок и тревогу в СМИ и социальных сетях. Это было связано не только с жестокостью преступления, но и с тем, что в стране давно не было столь масштабных терактов. Пользователи сравнивали произошедшее с терактом на Норд-Осте и выражали опасения относительно возможных новых терактов. В целом, данные тревожности указывают на необходимость принятия мер для обеспечения безопасности граждан и улучшения состояния инфраструктуры.

ТОП-3 по Индексу приживаемостиТОП-3 по Индексу приживаемости
ТОП-3 по Индексу приживаемости
Фото: Изображение Midjourney

ТОП-3 страхов, которые обсуждают сейчас

Дискуссия вокруг возврата смертной казни

После теракта, в обществе возникла дискуссия о возвращении смертной казни в России. Некоторые люди высказываются за введение этой меры, считая ее эффективным способом наказания за тяжкие преступления. Они считают, что смертная казнь может служить устрашающим примером для потенциальных преступников и помочь предотвратить подобные теракты в будущем.

Однако, другие люди выступают против возвращения смертной казни, указывая на ее неэффективность и неправильность с точки зрения прав человека. Они считают, что смертная казнь не решает коренных проблем общества и не способствует снижению преступности.

Активность грызунов (крысы, бобры)

В последнее время наблюдается увеличение числа грызунов, таких как крысы и бобры. Эта тема вызывает тревогу у граждан, особенно в городах, где грызуны могут стать источником распространения болезней и причинять ущерб имуществу. Граждане обсуждают эту проблему в социальных сетях, выражая свою озабоченность и требуя от властей принятия мер для борьбы с этим явлением.

Мигранты

Ключевым событием снова стал теракт в «Крокус Сити Холле», к которому были причастны граждане Таджикистана. Беспокойство вызывает бесконтрольное привлечение на работу как легальных, так и нелегальных мигрантов, отсутствие их ассимиляции в российское общество и проблемы, возникающие при бытовом и культурном взаимодействии.

Люди выражают свои опасения, требуя от властей более строгого контроля над миграционными процессами. Власти должны разработать и реализовать эффективные программы интеграции мигрантов в российское общество, обеспечивая их права и одновременно защищая интересы граждан.

Что еще беспокоит граждан?Что еще беспокоит граждан?
Что еще беспокоит граждан?
Фото: Изображение Midjourney

Что еще беспокоит граждан?

Попытки срыва выборов

Во время подготовки к президентским выборам, люди боятся возможных попыток вмешательства извне, таких как Запад, в ход выборов. Инциденты на избирательных участках, такие как поджоги и применение химических веществ, вызывают беспокойство о честности и прозрачности выборов.

Всплеск заболеваемости

Появление новых штаммов вирусов и бактерий, таких как коронавирус, менингит и корь, вызывает тревогу у людей. Особенно остро эта проблема стоит в учебных заведениях, где заболеваемость может быстро распространяться. Непонимание относительно методов лечения новых штаммов вызывает дополнительное беспокойство.

Эскалация конфликта с НАТО

Заявления президента Франции и глав правительств Латвии и Эстонии о возможном введении европейских войск на Украину вызывают опасения о прямом столкновении России и НАТО. Информационные вбросы о возможном военном конфликте на территории Прибалтики подогревают эти опасения.

Финансовые мошенники

Люди боятся все более изощренных действий финансовых мошенников, которые придумывают новые схемы обмана. Теперь это не только телефонные звонки, но и сообщения от фейковых служебных контактов в мессенджерах. Люди ощущают свою незащищенность и не знают, как справиться с этой проблемой.

Читайте также:
Изменения в миграционной политике: регионы вводят ограничения на работу мигрантовКорь в России: причины рекордной заболеваемости за последние 30 лет
#Ольга Харина#Общество#ЖКХ#Теракт#Ученые#Гибель людей#Люди#Мигранты#Исследование
Подпишитесь
Участнику избиения подростков в Башкирии не помогла воинская медаль за доблесть
Сегодня, 06:12
Грязными танцами жителя Башкирии заинтересовалась полиция
Сегодня, 06:02
Житель Башкирии задолжал ребенку ₽100000
Сегодня, 06:01
Пьяный водитель задавил школьника в Уфе
Сегодня, 05:33
На Восточном выезде из Уфы начнут работать транспондеры
Сегодня, 05:07
Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» получил приз «За верность хоккею»
Сегодня, 05:05
"