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Украинский конфликт

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СВО скоро кончится — прогнозы финансистов и политиков сошлись
24 декабря, 19:03
Покушение на Трампа и реакция Зеленского обернулись новыми прогнозами окончания СВО
16 июля, 13:04
Мирная миссия Орбана: конец конфликта России и Украины уже этой осенью?
9 июля, 12:56
НАТО долго не продержится: названы новые даты окончания конфликта на Украине
1 июля, 10:15
Визит Путина в КНДР положит конец СВО?
20 июня, 13:18
Закончится ли конфликт на Украине после саммита в 2024 году
14 июня, 12:30
Раскрыта тайна окончания войны на Украине: предсказания Ванги, Кваша и астрологов
29 мая, 16:13
Военные действия на Украине заставляют птиц перестраивать свои маршруты
21 мая, 12:07
Россия сокрушает Украину: падение Киева не за горами?
15 мая, 17:15
Стало известно, когда наконец закончится конфликт на Украине
7 мая, 16:59
2023
Politico: Как США выстраивать отношения с Россией после украинского конфликта
17 октября 2023, 22:40

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