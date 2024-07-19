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Боевые действия на Украине

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Июль 2024
Покушение на Трампа и реакция Зеленского обернулись новыми прогнозами окончания СВО
16 июля 2024, 13:04
Мирная миссия Орбана: конец конфликта России и Украины уже этой осенью?
9 июля 2024, 12:56
НАТО долго не продержится: названы новые даты окончания конфликта на Украине
1 июля 2024, 10:15
Июнь 2024
Визит Путина в КНДР положит конец СВО?
20 июня 2024, 13:18
Закончится ли конфликт на Украине после саммита в 2024 году
14 июня 2024, 12:30
Май 2024
Военные действия на Украине заставляют птиц перестраивать свои маршруты
21 мая 2024, 12:07
Россия сокрушает Украину: падение Киева не за горами?
15 мая 2024, 17:15
Стало известно, когда наконец закончится конфликт на Украине
7 мая 2024, 16:59

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