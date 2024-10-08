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Птицы

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Октябрь
Козлов не пустили в Башкирию
8 октября, 10:00
Сентябрь
Микросова поселилась в Башкирии
26 сентября, 09:37
В Башкирии перестанут защищать редких животных
4 сентября, 14:29
Август
Крылатая скульптура появилась в Уфе
29 августа, 06:37
Тысяча птиц погибла страшной смертью в Башкирии
Ужасное бедствие нанесло популяции непоправимый ущерб.
6 августа, 17:30
Июль
Пара пингвинов была задержана полицией за проникновения в суши-бар
24 июля, 06:49
Чупакабру поймали в Башкирии
Лишенное шерсти существо истребило домашнюю птицу в Давлекановском районе Республики Башкортостан, сообщает ресурс «Охотники.ру».
15 июля, 11:01
Июнь
Производство яиц упало на 80% после вспышки птичьего гриппа в Башкирии
6 июня, 15:24
Возвращение чупакабры? — в Башкирии новые жертвы
6 июня, 06:05
Май
Пробка в Уфе возникла из-за милого семейства
30 мая, 10:53
Вложенные в банк яйца дали дивиденды в Уфе
В семье соколов-сапсанов, гнездящихся на крыше высотного здания банка в Уфе, произошло пополнение.
30 мая, 06:17
Военные действия на Украине заставляют птиц перестраивать свои маршруты
21 мая, 12:07

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