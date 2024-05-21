Клещи: скрытые опасности, о которых вы должны знать

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
На самом деле, не все клещи представляют опасность для людей. Существует более 800 видов кровососущих насекомых, но лишь немногие из них способны передавать заболевания человеку. Наиболее распространенными видами клещей, которые могут быть переносчиками болезней, являются:
Иксодовые клещи (Ixodidae) — твердые клещи, которые переносят различные заболевания, включая болезнь Лайма, энцефалиты, анаплазмоз, эйлериоз и другие. Эти клещи обитают в лесных, парковых и луговых зонах, и их укусы могут представлять опасность как для людей, так и для домашних животных.
Аргасовые клещи (Argasidae) — мягкие клещи, обитающие в птичьих гнездах, норах грызунов и старых зданиях, известны своей способностью вызывать заболевания, такие как ку-лихорадка, Q-лихорадка и аргесовый энцефалит. В отличие от иксодовых клещей, они могут неоднократно нападать на хозяина и потреблять значительное количество крови в течение своей жизни.
Гамазовые клещи (Gamasoidea) — мелкие существа, которые обитают в почве, настиле животных и домах. Некоторые виды паразитируют на млекопитающих, птицах, рептилиях и насекомых. Они могут переносить болезни, такие как риккетсиоз и тиреоидит. Гамазовые клещи активны круглый год и могут атаковать человека в благоприятных условиях.
Это распространенное заблуждение, связанное с тем, что люди часто обнаруживают клещей на своей одежде или теле после прогулки в лесу. Паукообразные не обладают способностью летать или прыгать на значительные расстояния. Вместо этого они используют тактику «пассивного ожидания», чтобы найти хозяина.
Вот как это работает:
Позиционирование на растительности: насекомые часто встречаются в высокой траве, кустарниках или на низких ветвях деревьев. Они активно ищут места с высокой проходимостью для потенциальных хозяев, таких как тропинки в лесу или поляны.
«Ловушка» для хозяина: насекомые выставляют свои передние конечности (хелицеры) вперед, готовясь к тому моменту, когда кто-то или что-то коснется растительности. Как только это происходит, клещ мгновенно реагирует, цепляется за объект своими ногами и начинает ползти вверх по нему, стремясь добраться до кожи хозяина.
Переход на хозяина: когда насекомое достигает подходящего места на теле хозяина, он забирается под одежду или прямо на кожу и начинает сосать кровь. Этот процесс может занять от нескольких минут до нескольких часов.
Важно понимать, что эти насекомые не активно нападают на людей. Они просто используют свою стратегию пассивного ожидания, чтобы найти подходящего хозяина. Это объясняет, почему часто люди обнаруживают клещей на себе после прогулок в природе, даже не подозревая о том, что они могли «подцепить» их во время движения.
Клещи не имеют обоняния и не могут чувствовать запах с большого расстояния. Вместо этого они используют свои физиологические и поведенческие адаптации для обнаружения и прикрепления к своей жертве.
Вот как это работает:
Реакция на тепло: клещи обладают способностью реагировать на изменения температуры. Они могут обнаружить тепло, исходящее от тела жертвы, и двигаться в его направлении. Это особенно важно для иксодовых, которые обычно живут на растительности и ждут, пока жертва приблизится.
Реакция на движение: они также могут обнаружить движение своей жертвы и реагировать на вибрации, вызванные движением жертвы, и двигаться в ее направлении.
Реакция на углекислый газ: клещи также могут обнаружить углекислый газ (CO2), который выделяется жертвой.
Прикрепление к жертве: когда клещ обнаруживает свою жертву, он ползет к ней и прикрепляется к ее коже. Иксодовые обычно прикрепляются к телу жертвы в области шеи, волосистой части головы или в области таза.
Клещевой тиф
Бактерия Rickettsia rickettsii, переносимая клещами, вызывает заболевание, которое проявляется лихорадкой, головной болью, сыпью и мышечными болями. Лечение необходимо, иначе болезнь может привести к летальному исходу.
Болезнь Лайма (боррелиоз)
Бактерии Borrelia burgdorferi, передаваемые клещами, вызывают болезнь Лайма. Симптомы включают кольцевую сыпь вокруг укуса, лихорадку, головную боль и усталость. Нелеченая болезнь Лайма может привести к артриту, проблемам с сердцем и нервной системой.
Клещевой энцефалит
Клещевой энцефалит передается вирусом энцефалита, который переносят иксодовые клещи. Симптомы включают лихорадку, головную боль, тошноту и рвоту. Без лечения может привести к серьезным осложнениям, таким как энцефалит и менингит.
Анаплазмоз
Инфекционное заболевание, вызванное бактерией Anaplasma phagocytophilum. Оно передается иксодовыми клещами. Симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, усталость, сыпь и увеличение лимфоузлов.
Эйлериоз
Заболевание, вызванное бактериями Ehrlichia chaffeensis и Ehrlichia ewingii. Оно передается иксодовыми клещами. Симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, усталость, сыпь и увеличение лимфоузлов.
Существует несколько способов защититься от укусов клещей: