Клещи: скрытые опасности, о которых вы должны знать

Важно понимать, что эти насекомые не активно нападают на людей. Они просто используют свою стратегию пассивного ожидания, чтобы найти подходящего хозяина. Это объясняет, почему часто люди обнаруживают клещей на себе после прогулок в природе, даже не подозревая о том, что они могли «подцепить» их во время движения.