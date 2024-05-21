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Энцефалитный клещ

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2024
Клещи: скрытые опасности, о которых вы должны знать
21 мая, 12:08
От укусов опасных насекомых в Башкирии пострадали более 2,6 тыс. человек
18 мая, 05:11
Более двух тысяч жителей Башкирии стали жертвами опасных насекомых
7 мая, 11:05
Что делать, если обнаружили на себе клеща
2 мая, 08:54
Более 150 человек в Башкирии стали жертвами опасных насекомых
23 апреля, 10:40
Сезон клещей в Башкирии: как вытащить паразита и что делать дальше
16 апреля, 08:59
В Башкирии активизируются опасные насекомые
15 апреля, 04:47
В Уфе начался сезон клещей — рассказываем все о переносчиках инфекций
5 апреля, 13:12
2020
В Башкирии сообщили о ситуации с укусами клещей
13 апреля 2020, 11:09
Клещевым энцефалитом в прошлом году заразились 15 человек из Башкирии
23 марта 2020, 06:04
2018
Впервые в этом сезоне в Башкирии зафиксирован укус энцефалитного клеща
26 апреля 2018, 09:05
Будьте осторожны: в Башкирии начинается сезон активности клещей
23 апреля 2018, 06:56

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