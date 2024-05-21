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Обработка от клещей

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Май 2024
Клещи: скрытые опасности, о которых вы должны знать
21 мая 2024, 12:08
От укусов опасных насекомых в Башкирии пострадали более 2,6 тыс. человек
18 мая 2024, 05:11
Более двух тысяч жителей Башкирии стали жертвами опасных насекомых
7 мая 2024, 11:05
Что делать, если обнаружили на себе клеща
2 мая 2024, 08:54
Апрель 2024
Более 150 человек в Башкирии стали жертвами опасных насекомых
23 апреля 2024, 10:40
Сезон клещей в Башкирии: как вытащить паразита и что делать дальше
16 апреля 2024, 08:59
В Башкирии активизируются опасные насекомые
15 апреля 2024, 04:47
В Уфе начался сезон клещей — рассказываем все о переносчиках инфекций
5 апреля 2024, 13:12

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