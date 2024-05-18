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В Башкирии с начала сезона клещи атаковали более 2,6 тысяч человек

От укусов опасных насекомых в Башкирии пострадали более 2,6 тыс. человек

18 мая 2024, 05:11
Фото: Изображение Midjourney

В Башкирии с начала сезона клещи атаковали более 2,6 тысяч человек

В республике активно проводят обработку парков и скверов от кровососущих насекомых. В Роспотребнадзоре напоминают о правилах безопасности во время пребывания на природе.

С начала сезона с жалобами на укусы клещей в медучреждения республики обратилось порядка 2 6100 человек. Одна треть всех от общего количества обращений — дети, отмечают в ведомстве.

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Роспотребнадзор напоминает о об обязательном соблюдении правил безопасности при вылазках на природу. Рекомендуется носить закрытую одежду, каждые 15-20 минут осматривать себя и своих близких на наличие клещей, а также использовать акарицидные и репеллентные средства.

По данным ведомства от 7 мая, процент зараженности насекомых вирусом клещевого энцефалита составил 1,2%. Инфекционный боррелиоз, по результатам исследования, был выявлен у 17,2%.

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