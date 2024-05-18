От укусов опасных насекомых в Башкирии пострадали более 2,6 тыс. человек

Роспотребнадзор напоминает о об обязательном соблюдении правил безопасности при вылазках на природу. Рекомендуется носить закрытую одежду, каждые 15-20 минут осматривать себя и своих близких на наличие клещей, а также использовать акарицидные и репеллентные средства.