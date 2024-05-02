Что делать, если обнаружили на себе клеща

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
С приходом теплой весенней погоды в Башкирии активизировались клещи. Так, с начала сезона с укусами клещей в республиканские медучреждения обратилось порядка 700 человек. В их числе 285 детей. К счастью, заболеваний энцефалитом и боррелиозом на данный момент зафиксировано не было.
Клещи представляют из себя кровососущих членистоногих. Эти насекомые способны заразить человека многими опасными болезнями: клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), клещевые риккетсиозы, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека, а также ряд других заболеваний. Отмечается, что при присасывании одного клеща могут возникать сочетанные заболевания, однако вакцина существует только от клещевого вирусного энцефалита.
— Любое присасывание клеща должно вызывать настороженность и стремление предотвратить развитие заболевания! — подчеркивают в Минздраве.
Что делать, если обнаружили на теле клеща.
Присосавшихся к телу клещей следует немедленно удалить, стараясь не оторвать хоботок, погруженный в кожу. Ранку нужно продезинфицировать раствором йода, спиртом или другим антисептиком.
— Чем быстрее Вы удалите клеща, тем меньше в кровь попадет опасных возбудителей, — отмечают в ведомстве.
Снимать присосавшихся клещей лучше используя специальные приспособления: клещевёрт, ручку-лассо, пинцет для снятия клещей, которые продаются в аптеках. При их отсутствии можно удалять клещей при помощи нитки (завязать ее вокруг погруженного в кожу хоботка и, вращая или покачивая, тянуть вверх), использовать пинцет с тонкими кончиками или захватить клеща ногтями как можно ближе к коже за хоботок. Захватив клеща любым способом, нужно его повернуть вокруг своей оси на 360º и потянуть вверх.
— Нет смысла что-либо капать на клеща и ждать, когда он сам отпадет. Клещ не отпадет, а пока Вы будете ждать, он продолжит вводить в кровь возбудителей болезней, — заявляют в Минздраве.
Чтобы предотвратить развитие заболевания, необходимо как можно раньше применить меры профилактики болезней. Такая профилактика должна проводиться по результатам паразитологического исследования клеща (диагностика наличия опасных возбудителей в клеще). Для этого надо сохранить клеща в максимально неповрежденном состоянии, лучше живым. Поэтому снятых присосавшихся клещей следует поместить в плотно закрывающуюся емкость (например, стеклянный флакон) и создать в этой емкости повышенную влажность, поместив туда кусочек влажной ваты или свежую травинку. Мертвых клещей следует также поместить в емкость. До доставки в лабораторию хранить их в холодном месте при температуре от +4 до + 8ºС (холодильник, термос со льдом и т. п.). Если клещи присосались к нескольким людям, то клещей с каждого человека надо поместить в отдельную емкость, подписав фамилию пострадавшего.
— Клещей необходимо доставить в лабораторию как можно скорее для выполнения исследования, — отмечают в министерстве.
В случае обнаружения в клещах возбудителей одной или нескольких инфекций необходимо с результатами анализа обратиться к врачу-инфекционисту, терапевту в поликлинике, или в специализированные медицинские учреждения, которые будут рекомендованы по результатам анализа. Будет назначена соответствующая профилактика развития заболеваний.
Подчеркивается, что если в течение месяца после присасывания клещей вы почувствовали изменения в самочувствии, отметили повышение температуры, увеличивающееся красное пятно (эритему) на месте присасывания, необходимо обратиться к врачу, сообщив ему о факте присасывания клеща или клещей