Что делать, если обнаружили на себе клеща

Чтобы предотвратить развитие заболевания, необходимо как можно раньше применить меры профилактики болезней. Такая профилактика должна проводиться по результатам паразитологического исследования клеща (диагностика наличия опасных возбудителей в клеще). Для этого надо сохранить клеща в максимально неповрежденном состоянии, лучше живым. Поэтому снятых присосавшихся клещей следует поместить в плотно закрывающуюся емкость (например, стеклянный флакон) и создать в этой емкости повышенную влажность, поместив туда кусочек влажной ваты или свежую травинку. Мертвых клещей следует также поместить в емкость. До доставки в лабораторию хранить их в холодном месте при температуре от +4 до + 8ºС (холодильник, термос со льдом и т. п.). Если клещи присосались к нескольким людям, то клещей с каждого человека надо поместить в отдельную емкость, подписав фамилию пострадавшего.