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Posted 5 апреля, 13:12

Published 5 апреля, 13:12

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Какие инфекции передают клещи? Симптомы заболевания, защитные меры для человека и животных, о которых нужно знать всегда

В Уфе начался сезон клещей — рассказываем все о переносчиках инфекций

5 апреля 2024, 13:12
Фото: Изображение Midjourney
Какие инфекции передают клещи? Симптомы заболевания, защитные меры для человека и животных, о которых нужно знать всегда
Какие инфекции передают клещи? Симптомы заболевания, защитные меры для человека и животных, о которых нужно знать всегда

С приходом весны в Уфе начинается сезон клещей, поэтому важно быть готовым к возможным рискам заражения инфекциями. Расскажем, как они передаются и о каких симптомах нужно знать.

Клещи и их особенности

Клещи — это мелкие паразиты, внешне напоминающие пауков, которые обитают в различных местах, включая леса, поля и городские парки. Клещи питаются кровью, что является необходимым для их жизнедеятельности. После присасывания к коже они увеличивают свой размер в несколько раз.

Клещи и их особенностиКлещи и их особенности
Клещи и их особенности
Фото: 1MI

В процессе питания клещи передают инфекции, так как они могут быть заражены различными патогенами, например бактериями или вирусами. Передача инфекции происходит через слюну клеща, которая попадает в кровь человека во время укуса.

Болезни, передаваемые клещами

  1. Клещевой энцефалит: вирусное заболевание центральной нервной системы, которое приводит к воспалению мозга и спинного мозга. Симптомы включают в себя лихорадку, головную боль, слабость, а иногда и серьезные осложнения, такие как паралич и нарушение функций органов. ВАЖНО! От клещевого энцефалита можно привиться. Не пренебрегайте своей безопасностью!
  2. Боррелиоз: бактериальное заболевание, которые передаются через укусы клещей. Симптомы: высыпания на коже, лихорадка, головные боли, артрит и другие.
  3. Аниаплазмоз: инфекционное заболевание, вызванное бактерией. Симптомы могут включать лихорадку, боль в мышцах, усталость и другие проявления.
  4. Бабезиоз: заболевание, вызванное протозоем. Симптомы включают высокую температуру, слабость, бледность кожи, а в случае тяжелых осложнений — серьезные проблемы с сердцем и дыханием.
Болезни, передаваемые клещамиБолезни, передаваемые клещами
Болезни, передаваемые клещами
Фото: 1MI

Меры предосторожности от клещей

Чтобы предотвратить укусы паразитов необходимо заблаговременно позаботиться о своей защите. Для этого необходимо:

  • использовать репелленты;
  • носить защитную одежду;
  • регулярно проверять тело на наличие клещей;
  • не удалять насекомое самостоятельно, а обратиться к врачу;
  • в случае самостоятельного удаления обязательно сдать клеща на проверку в лабораторию;
  • обращаться к врачу при появлении подозрительных симптомов после посещения леса или других лесистых объектов.
Меры предосторожности от клещейМеры предосторожности от клещей
Меры предосторожности от клещей
Фото: 1MI

Защита домашних животных от клещей

Клещи могут кусать не только человека, но и ваших питомцев. У животных они также вызывают дискомфорт и раздражение, перенося различные инфекционные болезни. Чтобы предотвратить заболевания стоит принять некоторые меры для защиты домашних животных от передачи клещевых болезней:

  • регулярная обработка животных специальными препаратами от клещей. Обратитесь к ветеринару, чтобы выбрать наиболее подходящее антипаразитное средство для вашего питомца;
  • регулярный осмотр шерсти. Если обнаружены клещи, их необходимо удалить, используя специальные инструменты, которые продаются в магазинах;
  • избегайте прогулок с животными в высокой траве, особенно в зонах, где могут обитать клещи;
  • периодически обрабатывайте места, где часто находится животное (например, коврики, кровати, места отдыха) специальными средствами от клещей. То же самое можно делать и с придомовым участком;
  • после прогулок на улице тщательно осматривайте своего питомца, по возможности купайте его каждый раз;
  • следите за состоянием здоровья животного и обратитесь к ветеринару, если заметите какие-либо симптомы, указывающие на возможное заражение клещевыми болезнями.

Следует помнить, что профилактика и регулярный мониторинг состояния своего здоровья, самочувствия близких и вашего питомца помогут избежать серьезных последствий и обеспечить всем долгую и здоровую жизнь.

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#Эмилия Шпилева#Клещи#Энцефалитный клещ#Здравоохранение#Домашние животные#Животные#Обработка от клещей#Клещевой боррелиоз
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