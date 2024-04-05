В Уфе начался сезон клещей — рассказываем все о переносчиках инфекций

Клещи — это мелкие паразиты, внешне напоминающие пауков, которые обитают в различных местах, включая леса, поля и городские парки. Клещи питаются кровью, что является необходимым для их жизнедеятельности. После присасывания к коже они увеличивают свой размер в несколько раз.