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Здоровье детей

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Школьные столовые пичкали просрочкой в Башкирии
11 февраля, 11:42
2024
Болеет каждый второй: грипп стал косить жителей Башкирии
В Башкирии растет заболеваемость острыми респираторными инфекциями о средствах защиты и мифах, связанных с лечением, читайте в нашей статье
14 октября 2024, 05:19
В уфимских школах запретили пирожные и жвачку
23 сентября 2024, 16:11
Берегите детей и себя: ТОП-7 домашних животных, от которых передаются заболевания
22 июля 2024, 13:59
Продукты, которые рекомендуется добавить в рацион в июне уфимцам
24 мая 2024, 14:51
Новый штамм гриппа стремительно распространяется по России
24 мая 2024, 14:49
Клещи: скрытые опасности, о которых вы должны знать
21 мая 2024, 12:08
У 50 жителей Башкирии заподозрили наличие рака
Подозрения о том, что у пациентов может развиваться онкология, высказали медики «Поездов здоровья», сообщает пресс-служба регионального минздрава.
18 мая 2024, 11:57
Как выбрать самую вкусную клубнику: главный признак, который нельзя игнорировать
15 мая 2024, 12:15
Лето в Уфе: детские лагеря, которые запомнятся навсегда!
14 мая 2024, 10:37
2023
В Башкирии коронавирусом за сутки заболело почти 500 человек
Данные следуют из статистки регионального Минздрава.
19 декабря 2023, 06:02
Владимир Путин объяснил дефицит вакцин от болезни, от которой нет лекарств
Президент прокомментировал ситуацию с вакцинами от кори и ряда других заболеваний в рамках прямой линии с гражданами сегодня, 14 декабря.
14 декабря 2023, 12:26
Дороже заграницы: что говорят об отдыхе в санаториях Башкирии
8 ноября 2023, 13:18
Дешевле 100 рублей уже не найдешь: что происходит с ценами на бананы в Башкирии
6 октября 2023, 05:27
В Уфе выделят 364 млн рублей на строительство детского реабилитационного центра
26 сентября 2023, 18:55
В Башкирии зарегистрированы первые случаи опасного сезонного заболевания
Об этом информирует региональный Роспотребнадзор.
22 сентября 2023, 14:06
Более чем у 60 детей в Башкирии обнаружили смертельно опасную патологию
Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.
15 сентября 2023, 12:14
Названы районы Башкирии, где больше всего детей с ожирением
Показатель заболеваемости в городах и районах Башкирии вырос в сравнении с данными прошлый лет, сообщает Роспотребнадзор РБ в собственном докладе.
4 июня 2023, 07:00

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