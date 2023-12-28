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Роспотребнадзор Башкирии дал рекомендации по выбору икры к новогоднему столу

Оригинал или подделка: как выбрать хорошую красную икру в 2023 году

28 декабря 2023, 08:52
Фото: 1MI

Роспотребнадзор Башкирии дал рекомендации по выбору икры к новогоднему столу

Спрос на рыбный деликатес традиционно возрастает на фоне надвигающихся праздников, вместе с этим возрастает и количество контрафакта на прилавках магазинов. Как отличить настоящую икру от подделки, на что обратить внимание при выборе и как хранить деликатес после покупки — в материале Mkset.

Мандарины, шампанское, оливье — то, без чего кажется невозможным представить себе новогодний стол. Терпкий аромат цитрусов перемешивается с колким благоуханием еловых ветвей, причудливо извиваются нити пузырьков в бокалах золотой жидкости, в благородной матовости фарфора мерцают разноцветные огоньки. Близится первая ночь года. Но, кажется, чего-то все же не достает на столе. Конечно, речь об икре.

Кто-то подает деликатес в хрустальных икорницах, кто-то предусмотрительно укладывает алые икринки в тарталетки с творожным сыром и маслом. Вариантов подачи икры — множество. Что называется, есть из чего выбирать, но как же выбрать саму икру? Свои рекомендации на этот счёт дал региональный Роспотребнадзор и глава ведомства — Анна Казак.

Ты узнаешь её из тысячи: цвет, запах и консистенция

К сожалению, нередки случаи, когда под видом натуральной икры продают имитацию — суррогатный продукт на основе бурых водорослей. Вычислить подделку можно по следующим признакам:

У натуральных икринок есть ядро, искусственные же полностью однородны. Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют плёнок и трещинок. О том, чтобы икру ранее уже размораживали, также может говорить её внешний вид. В этом случае икра истекает соком, а икринки выглядят будто «сдувшиеся».

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Важно помнить, что внешний вид икры может различаться и зависит как от породы, так и степени зрелости рыбы. К примеру, а чавычи икра алого цвета, а у форели — желтоватого. Если же икра выглядит слишком ярко, то это может быть признаком имитации.

Для настоящей икры характерен слабый, рыбный, слегка копчёный запах. Искусственную либо испорченную икру можно узнать по сильному селедочному запаху.

Рубрика — Эксперименты

Если вы сомневаетесь в качестве уже приобретенной икры, то можно провести эксперимент. Для этого икру нужно положить в ёмкость с горячей водой. Натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, суррогат — растворится, окрасив воду.

Полная жесть: определяем подделку по этикетке

Как говорит Анна Казак, икра в точках продажи может храниться как в жестяных банках, так и пластиковых контейнерах. Все зависит только от выбора потребителя, — подчеркивает глава ведомства.

При этом есть ряд признаков, по которым можно выявить некачественную продукцию уже по упаковке. Подделку выдает некачественная полиграфия и отсутствие на этикетке подробной информации о продукте и изготовителе.

  • На этикетке должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки. В России красная икра производится на Камчатке и на Сахалине и заготавливается в период нереста.

По словам Анны Казак, предпочтение отдать именно той икре, которая была произведена в период рыбного нереста — с мая по октябрь, когда разрешена ловля и заготовка рыбы.

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  • Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта (не расфасовки), слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Подчеркивается, что надпись должна быть «выбита» изнутри, вдавленная надпись свидетельствует о подделке.
  • Маркировка должна содержать информацию: вид рыбы, от которой получена икра; если это зернистая икра, произведённая из мороженой икры рыб семейства лососёвых, — слова «произведена из мороженого сырья»; если икра, получена от гибридов рыб семейства осетровых, — наименование гибрида или сочетание видов водных биологических ресурсов (например, слова «икра зернистая русско-ленского осетра»).
  • Крышка банки не должна проминаться и уж ни в коем случае не должна быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью, поэтому если при встряхивании вы услышите какое-то бульканье, такую икру не следует покупать.

В ведомстве подчеркивают — крайне нежелательно покупать икру, в составе которой указана пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее её применяли как консервант, однако с 2010 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешёнными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.

«Уротропин — это вредная добавка, которая влияет на развитие микроорганизмов. При длительном хранении — это вредный консервант, который нужно смотреть на упаковке, и не покупать продукты, где он есть», — отметила Анна Казак.

Правила хранения: как не испортить себе праздники

Не следует забывать о том, что икра — это скоропортящийся продукт, который требует определенных условий хранения, и имеет ограниченный срок годности после вскрытия упаковки. После вскрытия икру следует употребить в течение 3 суток.

Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре, указанной производителем на упаковке товара (обычно это +2…+6°С).

Предпочтительна стеклянная или пластиковая тара. В открытой жестяной банке лучше не хранить икру, следует её переложить в чистую сухую стеклянную банку (предварительно стекло следует обработать паром или обдать кипятком).

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