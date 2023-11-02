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Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Жители Башкирии отдохнут больше недели на новогодние праздники

Стало известно, сколько продлятся новогодние праздники в Башкирии

2 ноября 2023, 09:19
Фото: mkset.ru

Жители Башкирии отдохнут больше недели на новогодние праздники

У россиян будет возможность расслабиться.

Стало известно, сколько отдохнут жители Башкирии на Новый год. Соответствующее предложение ранее подготовил Минтруд России.

Выходные начнутся 30 декабря — это субботний день, поэтому конец декабря совпадёт с завершением последней рабочей недели. В воскресенье 31 декабря россияне смогут беззаботно накрывать новогодний стол, наряжаться и дожидаться гостей или планировать праздник мечты.

Отдохнуть от работы, провести время с близкими или отправиться в путешествие можно будет до 8 января — так как праздник Рождества Христова совпадёт с воскресеньем, выходной день перенесётся на понедельник.

С новыми силами мы приступим к первой рабочей смене в 2024 году 9 января.

Кстати, из-за приближающихся ноябрьских праздников поменялось расписание электричек.

#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Идэль Гумеров
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