Стало известно, сколько продлятся новогодние праздники в Башкирии

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Стало известно, сколько отдохнут жители Башкирии на Новый год. Соответствующее предложение ранее подготовил Минтруд России.
Выходные начнутся 30 декабря — это субботний день, поэтому конец декабря совпадёт с завершением последней рабочей недели. В воскресенье 31 декабря россияне смогут беззаботно накрывать новогодний стол, наряжаться и дожидаться гостей или планировать праздник мечты.
Отдохнуть от работы, провести время с близкими или отправиться в путешествие можно будет до 8 января — так как праздник Рождества Христова совпадёт с воскресеньем, выходной день перенесётся на понедельник.
С новыми силами мы приступим к первой рабочей смене в 2024 году 9 января.
Кстати, из-за приближающихся ноябрьских праздников поменялось расписание электричек.