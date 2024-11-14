mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Икра

Выбрать дату
Ноябрь
Стол на Новый год дешевле на ₽5000: никто и не заметит разницу — разлетается на «ура»
14 ноября, 10:55
Сливочное масло стоит в Уфе ₽55
7 ноября, 15:31
Октябрь
Сегодня в Уфе: транспортный коллапс, конкуренты квадроберов и конец света
22 октября, 21:25
Декабрь 2023
Не в икре счастье: Роспотребнадзор РБ рассказал как выбрать качественный деликатес
31 декабря 2023, 04:01
Оригинал или подделка: как выбрать хорошую красную икру в 2023 году
28 декабря 2023, 08:52
«Покупать не стоит»: В популярных марках икры обнаружена кишечная палочка
Статус качественной икры подтвердила лишь одна марка.
21 декабря 2023, 08:07

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика