Индекс новогоднего стола: насколько подорожало новогоднее застолье в Башкирии

При составлении «индекса новогоднего стола» мы ориентировались на цены, которые называет Башкортостанстат в отчётах в конце месяца. Так как сложно представить, как изменятся цены к концу декабря, пришлось обратиться к последним наиболее полным данным — показателям средних потребительских цен по итогам октября, а также последнему отчёту о динамике средних потребительских цен за неделю (к 20 ноября). Для некоторых случаев (для чёрного молотого перца) пришлось оглядываться на цены на прилавках, а также «витрины» Росстата и данные из открытых источников (например, в статистическом ведомстве не учитывают цены на мандарины).