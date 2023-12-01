Индекс новогоднего стола: насколько подорожало новогоднее застолье в Башкирии

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
До нового года остался месяц, и сейчас пора подумать, во сколько обойдётся празднование главного праздника года.
Мы составили набор праздничных блюд и подсчитали, сколько он будет стоить. По аналогии с Росстатом, мы создали «условный (минимальный) набор блюд для новогоднего стола» (бутылка водки с коркой хлеба — не считается) и сравнить цены на них с прошлым годом. Надо отметить, что порции, а значит — и количество ингредиентов, взяты из расчёта на 4 человек — на полную семью из мамы, папы и двоих детей.
При составлении «индекса новогоднего стола» мы ориентировались на цены, которые называет Башкортостанстат в отчётах в конце месяца. Так как сложно представить, как изменятся цены к концу декабря, пришлось обратиться к последним наиболее полным данным — показателям средних потребительских цен по итогам октября, а также последнему отчёту о динамике средних потребительских цен за неделю (к 20 ноября). Для некоторых случаев (для чёрного молотого перца) пришлось оглядываться на цены на прилавках, а также «витрины» Росстата и данные из открытых источников (например, в статистическом ведомстве не учитывают цены на мандарины).
Мясо птицы, запечённое в духовке, стало классическим горячим блюдом на праздничный стол. Люди используют разные варианты — с фаршировкой, без фаршировки, запекая курицу, утку, гуся или индейку. Так как речь идёт о «минимальном наборе», мы решили, что новый 2024 год можно встретить и куриным мясом. Фаршировать будем яблоками.
Ингредиенты:
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Итого: нынешняя цена — 474,12 руб
прошлогодняя цена — 382,58 руб
динамика — + 91,54 руб
Классические новогодние салаты — сельдь под шубой и оливье.
Ингредиенты:
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Итого: нынешняя цена — 271,23 руб
прошлогодняя цена — 260,47 руб
динамика — + 10,76 руб
Ингредиенты:
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Итого: нынешняя цена — 459,26 руб
прошлогодняя цена — 435,67 руб
динамика — + 23,59 руб
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Итого салаты: нынешняя цена — 730,49 руб
прошлогодняя цена — 696,14 руб
динамика — + 34,35 руб
Закуски ожидаются более разнообразными, чем салаты — бутерброды, сырные и колбасные нарезки, маринованные овощи.
Ингредиенты:
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Итого: нынешняя цена — 764,72 руб
прошлогодняя цена — 726,25 руб
динамика — + 38,47 руб
Ингредиенты:
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Итого: нынешняя цена — 227,62 руб
прошлогодняя цена — 242,16 руб
динамика — – 14,54 руб
Ингредиенты:
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Итого: нынешняя цена — 197,79 руб
прошлогодняя цена — 200,06 руб
динамика — – 2,27 руб
Ингредиенты:
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Итого: нынешняя цена — 231,11 руб
прошлогодняя цена — 206,46 руб
динамика — + 24,65 руб
Ингредиенты:
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Итого: нынешняя цена — 159,56 руб
прошлогодняя цена — 158,16 руб
динамика — + 1,40 руб
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Итого закуски: нынешняя цена — 1580,80 руб
прошлогодняя цена — 1533,09 руб
динамика — + 47,71 руб
В качестве десерта на стол предлагаем подать фрукты, конфеты и тортик.
Ингредиенты:
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Итого: нынешняя цена — 286,98 руб
прошлогодняя цена — 215,80 руб
динамика — + 71,18 руб
Ингредиенты:
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Итого: нынешняя цена — 763,30 руб
прошлогодняя цена — 724,01 руб
динамика — + 39,29 руб
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Итого десерт: нынешняя цена — 1050,28 руб
прошлогодняя цена — 939,81 руб
динамика — + 110,47 руб
Здесь нечего придумывать — взрослые могут себе позволить шампанское (или отечественное игристое вино), а дети — сок.
Ингредиенты:
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Итого: нынешняя цена — 493,87 руб
прошлогодняя цена — 467,38 руб
динамика — + 26,49 руб
Самым дорогим удовольствием для жителей Башкирии на Новый год будут закуски. Этому способствует высокая цена на икру. На втором месте расположился десерт. Он же сильнее всего вырос в цене менее, чем за год. На втором месте по росту цен — горячее блюдо, только курица подорожала почти на 70 рублей. Стоит обратить внимание и на яйца — на 2 блюда с ними ушло почти на 18 рублей больше денег.
Весь праздничный стол домохозяйствам обойдётся в 4 329,56 рублей. В прошлом году порадовать семью стоило на 310,56 рублей дешевле — 4 019 рублей. Если верить ценам Росстата, то «новогодняя инфляция» за год составила 7,23%.
Ранее в ассоциации «Роспродсоюз» подсчитали, что новогодний стол подорожал на 9%. Нацбанк Башкирии сообщал, что по итогам октября инфляция в республике составила 5,77%. По данным Центробанка, общероссийская инфляция составила 6,69%.
Кроме новогодних блюд, в декабре для уфимцев подорожают услуги детских садов. А в министерстве торговли объяснили причину повышения цен на яйца.