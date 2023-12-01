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Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Индекс новогоднего стола: насколько подорожало новогоднее застолье в Башкирии

Индекс новогоднего стола: насколько подорожало новогоднее застолье в Башкирии

1 декабря 2023, 08:36
Фото: 1MI
Mkset составил набор блюд для новогоднего стола.

До нового года остался месяц, и сейчас пора подумать, во сколько обойдётся празднование главного праздника года.

Мы составили набор праздничных блюд и подсчитали, сколько он будет стоить. По аналогии с Росстатом, мы создали «условный (минимальный) набор блюд для новогоднего стола» (бутылка водки с коркой хлеба — не считается) и сравнить цены на них с прошлым годом. Надо отметить, что порции, а значит — и количество ингредиентов, взяты из расчёта на 4 человек — на полную семью из мамы, папы и двоих детей.

При составлении «индекса новогоднего стола» мы ориентировались на цены, которые называет Башкортостанстат в отчётах в конце месяца. Так как сложно представить, как изменятся цены к концу декабря, пришлось обратиться к последним наиболее полным данным — показателям средних потребительских цен по итогам октября, а также последнему отчёту о динамике средних потребительских цен за неделю (к 20 ноября). Для некоторых случаев (для чёрного молотого перца) пришлось оглядываться на цены на прилавках, а также «витрины» Росстата и данные из открытых источников (например, в статистическом ведомстве не учитывают цены на мандарины).

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Горячее

Курица, запечённая в духовке

Мясо птицы, запечённое в духовке, стало классическим горячим блюдом на праздничный стол. Люди используют разные варианты — с фаршировкой, без фаршировки, запекая курицу, утку, гуся или индейку. Так как речь идёт о «минимальном наборе», мы решили, что новый 2024 год можно встретить и куриным мясом. Фаршировать будем яблоками.

Ингредиенты:

  • Курица — 1,5 кг — средняя цена 207,8 руб за кг — 311,70 руб (год назад 243,6 руб)
  • Соль — 1,5 чайной ложки (7,5 г) — средняя цена 11,81 руб за кг — 0,09 руб (год назад 0,1 руб)
  • Майонез — 100 г — средняя цена 248,17 руб за кг — 24,82 руб (год назад 26,49 руб)
  • Чеснок — 3 зубчика (120 г) — средняя цена 291,15 руб за кг — 34,94 руб (год назад 23,88 руб)
  • Чёрный молотый перец — 1 чайная ложка (2,33 г) — средняя цена 61,49 руб* за 20 грамм — 7,16 руб (год назад 6,07 руб)
  • Яблоки — 4 штуки (1 кг) —средняя цена 95,41 руб за кг — 95,41 руб (год назад 82,44 руб)

______________________________
Итого: нынешняя цена — 474,12 руб
прошлогодняя цена — 382,58 руб
динамика — + 91,54 руб

Данные ФАС о падении цен на куриное мясо расходятся с реальностью
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Салаты

«Сельдь под шубой»

Классические новогодние салаты — сельдь под шубой и оливье.

Ингредиенты:

  • Филе сельди слабосолёной — 250 г — средняя цена 538,69 руб за кг — 134,67 руб (год назад 124,44 руб)
  • Морковь — 1 штука (240 г) — средняя цена 31,99 руб за кг — 7,68 руб (год назад 7,00 руб)
  • Свёкла — 1 штука (500 г) — средняя цена 28,28 руб за кг — 14,14 руб (год назад 14,28 руб)
  • Куриные яйца — 2 штуки — средняя цена 101,97 руб за 10 штук — 20,39 руб (год назад 14,41 руб)
  • Лук — 1 штука (80 г) — средняя цена 25,42 руб за кг — 2,03 руб (год назад 2,34 руб)
  • картофель — 3 штуки (450 г) — средняя цена 22,39 руб за кг — 10,08 руб (год назад 12,69 руб)
  • Майонез — 250 г — средняя цена 248,17 руб за кг — 62,04 руб (год назад 66,22 руб)
  • Зелень (петрушка) — 1 пучок (40 г) — средняя цена 504,97 руб за кг — 20,20 руб (год назад 19,09 руб)

______________________________
Итого: нынешняя цена — 271,23 руб
прошлогодняя цена — 260,47 руб
динамика — + 10,76 руб

«Оливье»

Ингредиенты:

  • Картофель — 3 штуки (450 г) — средняя цена 22,39 руб за кг — 10,08 руб (год назад 12,69 руб)
  • Морковь — 3 штуки (720 г) — средняя цена 31,99 руб за кг — 23,03 руб (год назад 21,00 руб)
  • Зелёный горошек — 450 г — средняя цена 51,58 руб за кг — 23,21 руб (год назад 29,04 руб)
  • Солёные огурцы — 5 штук (600 г) — средняя цена 199,45 руб за кг — 119,67 руб (год назад 118,61 руб)
  • Докторская колбаса — 350 г — средняя цена 437,13 руб за кг — 153,00 руб (год назад 134,03 руб)
  • Куриные яйца — 4 штуки — средняя цена 101,97 руб за 10 штук — 40,78 руб (год назад 28,82 руб)
  • Зелень (побеги лука и укропа) — 1 пучок (40 г) — средняя цена 504,97 руб за кг — 20,20 руб (год назад 19,09 руб)
  • Майонез — 250 г — средняя цена 248,17 руб за кг — 62,04 руб (год назад 66,22 руб)
  • Чёрный молотый перец — 1 чайная ложка (2,33 г) — средняя цена 61,49 руб* за 20 грамм — 7,16 руб (год назад 6,07 руб)
  • Соль — 1,5 чайной ложки (7,5 г) — средняя цена 11,81 руб за кг — 0,09 руб (год назад 0,1 руб)

______________________________
Итого: нынешняя цена — 459,26 руб
прошлогодняя цена — 435,67 руб
динамика — + 23,59 руб

________________________________________________________________
Итого салаты: нынешняя цена — 730,49 руб
прошлогодняя цена — 696,14 руб
динамика — + 34,35 руб

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Закуски

Бутерброд с красной икрой

Закуски ожидаются более разнообразными, чем салаты — бутерброды, сырные и колбасные нарезки, маринованные овощи.

Ингредиенты:

  • Хлеб — 400 г — средняя цена 80,81 руб за кг — 32,34 руб (год назад 31,91 руб)
  • Лососевая икра — 100 г — средняя цена 5 180,68 руб за кг — 518,07 руб (год назад 479,83 руб)
  • Сливочное масло — 200 г — средняя цена 731,20 руб за кг — 146,24 руб (год назад 147,98 руб)
  • Солёные огурцы — 2 штуки (240 г) — средняя цена 199,45 руб за кг — 47,87 руб (год назад 47,44 руб)
  • Зелень (петрушка) — 1 пучок (40 г) — средняя цена 504,97 руб за кг — 20,20 руб (год назад 19,09 руб)

______________________________
Итого: нынешняя цена — 764,72 руб
прошлогодняя цена — 726,25 руб
динамика — + 38,47 руб

Бутерброд со шпротами

Ингредиенты:

  • Хлеб — 400 г — средняя цена 80,81 руб за кг — 32,34 руб (год назад 31,91 руб)
  • Шпроты, консервированные в масле — 160 г — средняя цена 459,63 руб за кг — 73,54 руб (год назад 76,84 руб)
  • Свежие огурцы — 2 штуки (240 г) — средняя цена 109,61 руб за кг — 26,31 руб (год назад 38,69 руб)
  • Майонез — 250 г — средняя цена 248,17 руб за кг — 62,04 руб (год назад 66,22 руб)
  • Чеснок — 2 зубчика (80 г) — средняя цена 291,15 руб за кг — 23,29 руб (год назад 15,92 руб)
  • Чёрный молотый перец — 0,5 чайной ложка (1,65 г) — средняя цена 61,49 руб* за 20 грамм — 3,58 руб (год назад 3,03 руб)
  • Зелень (петрушка) — 1 пучок (20 г) — средняя цена 504,97 руб за кг — 10,10 руб (год назад 9,55 руб)

______________________________
Итого: нынешняя цена — 227,62 руб
прошлогодняя цена — 242,16 руб
динамика — – 14,54 руб

Сырная нарезка

Ингредиенты:

  • Сыры сычужные твёрдые, полутвёрдые — 300 г — средняя цена 659,26 руб за кг — 197,79 руб (год назад 200,06 руб)

______________________________
Итого: нынешняя цена — 197,79 руб
прошлогодняя цена — 200,06 руб
динамика — – 2,27 руб

Икра - самое дорогое удовольствие новогоднего столаИкра - самое дорогое удовольствие новогоднего стола
Икра - самое дорогое удовольствие новогоднего стола
Фото: 1MI

Колбасная нарезка

Ингредиенты:

  • Колбаса полукопченая — 150 г — средняя цена 520,71 руб за кг — 78,11 руб (год назад 72,43 руб)
  • Колбаса вареная — 350 г — средняя цена 437,13 руб за кг — 153,00 руб (год назад 134,03 руб)

____________________________
Итого: нынешняя цена — 231,11 руб
прошлогодняя цена — 206,46 руб
динамика — + 24,65 руб

Консервированные, маринованные овощи овощи

Ингредиенты:

  • Огурцы — 400 г — средняя цена 199,45 руб за кг — 79,78 руб (год назад 79,08 руб)
  • Помидоры — 400 г — средняя цена 199,45 руб за кг — 79,78 руб (год назад 79,08 руб)

____________________________
Итого: нынешняя цена — 159,56 руб
прошлогодняя цена — 158,16 руб
динамика — + 1,40 руб

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Итого закуски: нынешняя цена — 1580,80 руб
прошлогодняя цена — 1533,09 руб
динамика — + 47,71 руб

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Десерт

Фрукты

В качестве десерта на стол предлагаем подать фрукты, конфеты и тортик.

Ингредиенты:

____________________________
Итого: нынешняя цена — 286,98 руб
прошлогодняя цена — 215,80 руб
динамика — + 71,18 руб

Сладкое

Ингредиенты:

  • Конфеты — 700 г — средняя цена 385,35 руб за кг — 269,75 руб (год назад 255,90 руб)
  • Торт — 700 г — средняя цена 705,07 руб за кг — 493,55 руб (год назад 468,11 руб)

_________________________
Итого: нынешняя цена — 763,30 руб
прошлогодняя цена — 724,01 руб
динамика — + 39,29 руб

________________________________________________________________
Итого десерт: нынешняя цена — 1050,28 руб
прошлогодняя цена — 939,81 руб
динамика — + 110,47 руб

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Напитки

Здесь нечего придумывать — взрослые могут себе позволить шампанское (или отечественное игристое вино), а дети — сок.

Ингредиенты:

  • Шампанское (отечественное игристое вино) — 750 мл — средняя цена 408,30 руб за л — 306,23 руб (год назад 276,56)
  • Сок фруктовый — 2 л — средняя цена 93,82 руб за л — 187,64 руб (год назад 190,82 руб)

____________________________
Итого: нынешняя цена — 493,87 руб
прошлогодняя цена — 467,38 руб
динамика — + 26,49 руб

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Итоги

Самым дорогим удовольствием для жителей Башкирии на Новый год будут закуски. Этому способствует высокая цена на икру. На втором месте расположился десерт. Он же сильнее всего вырос в цене менее, чем за год. На втором месте по росту цен — горячее блюдо, только курица подорожала почти на 70 рублей. Стоит обратить внимание и на яйца — на 2 блюда с ними ушло почти на 18 рублей больше денег.

Весь праздничный стол домохозяйствам обойдётся в 4 329,56 рублей. В прошлом году порадовать семью стоило на 310,56 рублей дешевле — 4 019 рублей. Если верить ценам Росстата, то «новогодняя инфляция» за год составила 7,23%.

Ранее в ассоциации «Роспродсоюз» подсчитали, что новогодний стол подорожал на 9%. Нацбанк Башкирии сообщал, что по итогам октября инфляция в республике составила 5,77%. По данным Центробанка, общероссийская инфляция составила 6,69%.

Кроме новогодних блюд, в декабре для уфимцев подорожают услуги детских садов. А в министерстве торговли объяснили причину повышения цен на яйца.

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#Общество#Праздник#Новости Башкирии#Новый год#Продукты#Инфляция#Идэль Гумеров#2024 год#Еда
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