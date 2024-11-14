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2024
Стол на Новый год дешевле на ₽5000: никто и не заметит разницу — разлетается на «ура»
14 ноября, 10:55
Как вернуть деньги за покупки на маркетплейсах рассказали в Роспотребнадзоре
30 октября, 05:06
Уфимец наказал «МегаМаркет»
8 октября, 17:22
2023
Оригинал или подделка: как выбрать хорошую красную икру в 2023 году
28 декабря 2023, 08:52
В Башкирии продолжают дорожать яйца
Данные статистики публикует Башстат.
1 декабря 2023, 06:12
Жители Башкирии стали меньше пить и курить
30 ноября 2023, 14:51
Новогодний стол подорожал на 9% — какие продукты выросли в цене больше всего
20 ноября 2023, 08:37
В Уфе пустую бутылку от коньяка выставили на продажу за 75 тысяч рублей
Объявление о продаже бутылки из премиальных материалов появилось ранее на интернет-площадке Avito.
13 ноября 2023, 07:16
В Уфе продают аквариум за полмиллиона рублей
Объявление о продаже аквариума для экзотических морских животных опубликовано на интернет-площадке Avito.ru
13 ноября 2023, 02:45
На популярном сайте жительницам Уфы предлагают сумку за 280 тысяч рублей
Объявление о продаже сумки от культового французского дома моды появилось на площадке Avito.
12 ноября 2023, 14:15
«Обычную куриную ж» выставили на продажу в Уфе за 1,4 млн рублей
Объявление о продаже появилось на площадке Avito.ru
12 ноября 2023, 06:53
В Уфе ёлку от известного художника продают за 8 млн рублей
Покупателей уникального произведения искусства также ожидает приятный бонус, сообщается в объявлении на сайте Avito.ru
12 ноября 2023, 05:21
Уфимцам предлагают купить инопланетянина за полмиллиона рублей
Объявление о продаже было опубликовано на интернет-площадке Avito.
11 ноября 2023, 07:07
В Башкирии с конца сентября растут цены на яйца и помидоры
27 октября 2023, 05:36
В Башкирии резко подорожали помидоры и яйца
Об этом гласят данные Башстата за последнюю неделю.
20 октября 2023, 03:22
«‎Три тополя» у ВАЗа: как выглядит торговый центр на самой окраине Уфы
21 сентября 2023, 04:33
ЦБ России: в Башкирии подорожали апельсины, яйца и поездки на такси
20 сентября 2023, 10:55
Растут как на дрожжах: насколько выросли цены на детские товары в Башкирии
Данные статистики цен на популярные категории товаров для детей приводит портал «Продажи.РФ»
19 сентября 2023, 11:55
Собачий корм в Башкирии подорожал более чем на 200%
Некоторые виды наполнителей для лотков домашних питомцев подорожали более чем на 700%, сообщает портал «Продажи.РФ»
19 сентября 2023, 10:47
В Уфе нашли шубу стоимостью 1,2 млн рублей
Дизайнерскую шубу выставили на продажу на одном из российских интернет-сервисов.
13 сентября 2023, 12:49

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