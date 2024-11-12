mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Цены на продовольствие

Выбрать дату
2024
Цены на масло в Башкирии продолжают бить рекорды
12 ноября, 06:05
Аномальная жара меняет цены на куриное и свиное мясо: чего ждать жителям Уфы?
11 июля, 12:46
Цены на продукты в Башкирии взлетают, а фрукты и ягоды скоро станут золотыми
29 мая, 16:26
Бананы выросли, огурцы упали: динамика цен на продукты в магазинах Башкирии
21 мая, 10:05
В Башкирии вновь зафиксировали рост цен на отдельные категории продуктов
19 апреля, 10:15
В Башкирии подорожали корнеплоды, хлеб и молочная продукция
29 марта, 07:43
В Башкирии растут цены на помидоры и морковь
21 марта, 12:29
Борщевой набор: в Башкирии подорожала капуста, но подешевела свекла
Актуальную статистику цен на продовольственные товары в магазинах республики публикует Башстат.
16 февраля, 03:42
В Башкирии подешевели картофель, гречка и мука
Данные статистики публикует Росстат.
8 января, 05:31
2023
Оригинал или подделка: как выбрать хорошую красную икру в 2023 году
28 декабря 2023, 08:52
Золотые яйца и капуста: как изменились цены на продукты в Башкирии за год
Об этом свидетельствуют официальные данные Росстата.
25 декабря 2023, 03:34
Владимир Путин объяснил почему подорожали яйца и курятина в России и Башкирии
14 декабря 2023, 11:18
В Башкирии изменились цены на ряд продуктов
Данные статистики публикует Росстат.
7 ноября 2023, 03:21
Дешевле 100 рублей уже не найдешь: что происходит с ценами на бананы в Башкирии
6 октября 2023, 05:27
В Башкирии растут цены на помидоры и яйца
В то же время ряд продуктов за минувшую неделю подешевел, сообщают специалисты Башстата.
6 октября 2023, 03:24
Какие продукты в Башкирии за год подорожали на сотни процентов
Данные статистики приводит портал «Продажи.РФ»
19 сентября 2023, 13:01
Какой курс доллара в Уфе на сегодня: самые простые продукты дорожают на глазах
Mkset узнал, где выгоднее продать и купить валюту в Уфе.
8 сентября 2023, 10:55
Стало известно, как за полгода изменились цены на товары и услуги в Башкирии
Рост цен в Приволжском федеральном округе составил в среднем +2,56%, сообщает Башстат
24 июля 2023, 05:10
В Башкирии подорожала картошка, но подешевели бананы
Данные статистики цен на товары народного потребления за прошлый месяц публикует Башстат
14 июля 2023, 15:40
2022
Премьер-министр Андрей Назаров не нашел в Башкирии сахар по 60 рублей и купил за 80
3 апреля 2022, 12:49

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика