Новогодний бум: узнали сколько будут стоит новогодние ёлки в Башкирии

Осуществляя выбор ёлки в интернет-магазинах, покупателям предстоит определиться не только с размерами и внешним видом этого символа праздника, но и с такими деталями, как наличие искусственного снега или предпочтение белого цвета, при этом стартовая стоимость начинается от 1000 рублей и варьируется в зависимости от этих параметров.