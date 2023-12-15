Новогодний бум: узнали сколько будут стоит новогодние ёлки в Башкирии

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Обычно, с приходом декабря, люди начинают доставать новогодние украшения из самых отдаленных уголков своего жилья, таких как подвальные помещения или гаражи, чтобы украсить комнату и подарить ей праздничное настроение до зимних последних месяцев.
Осуществляя выбор ёлки в интернет-магазинах, покупателям предстоит определиться не только с размерами и внешним видом этого символа праздника, но и с такими деталями, как наличие искусственного снега или предпочтение белого цвета, при этом стартовая стоимость начинается от 1000 рублей и варьируется в зависимости от этих параметров.
Согласно информации изданием «Известия», предстоящий праздник Нового года отметится умеренным подорожанием живых елей. Ожидается, что их стоимость возрастет примерно на 5-7%, что в денежном выражении для дерева средней высоты в полтора метра означает ценник в районе 1500 рублей.
В дополнение к этому, ведомство подчеркивает, что рост цен останется в рамках нескольких процентов — ель средних размеров обойдется покупателям примерно в ту же сумму.
Отметим, что в лесах России планируется заготовка от 57 до 60 тысяч различных хвойных деревьев, что на 5% превышает прошлогодние объемы.
Ранее Mkset сообщал об открытие ёлочных базаров в Уфе. Отметим, что в городе открылось 17 торговых точек.