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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

В Башкирии цены на настоящие ели вырастут на 5-7%

Новогодний бум: узнали сколько будут стоит новогодние ёлки в Башкирии

15 декабря 2023, 12:59
Фото: 1MI

В Башкирии цены на настоящие ели вырастут на 5-7%

Пришел тот момент, когда атмосфера предновогоднего волшебства мягко постукивает в двери наших домов и уже во всю нужно доставать ёлку.

Обычно, с приходом декабря, люди начинают доставать новогодние украшения из самых отдаленных уголков своего жилья, таких как подвальные помещения или гаражи, чтобы украсить комнату и подарить ей праздничное настроение до зимних последних месяцев.

Осуществляя выбор ёлки в интернет-магазинах, покупателям предстоит определиться не только с размерами и внешним видом этого символа праздника, но и с такими деталями, как наличие искусственного снега или предпочтение белого цвета, при этом стартовая стоимость начинается от 1000 рублей и варьируется в зависимости от этих параметров.

Согласно информации изданием «Известия», предстоящий праздник Нового года отметится умеренным подорожанием живых елей. Ожидается, что их стоимость возрастет примерно на 5-7%, что в денежном выражении для дерева средней высоты в полтора метра означает ценник в районе 1500 рублей.

В дополнение к этому, ведомство подчеркивает, что рост цен останется в рамках нескольких процентов — ель средних размеров обойдется покупателям примерно в ту же сумму.

Отметим, что в лесах России планируется заготовка от 57 до 60 тысяч различных хвойных деревьев, что на 5% превышает прошлогодние объемы.

Ранее Mkset сообщал об открытие ёлочных базаров в Уфе. Отметим, что в городе открылось 17 торговых точек.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Новый год#Новогодние праздники#Виалина Ахсанова#Ёлка
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