«Возмущены раздолбайством»: Что происходит с общественным транспортом в Уфе

По мнению эксперта, одна из проблем заключается в том, что когда «покупали много новых и блестящих автобусов, а потом передавали их под звуки торжественных песнопений на площади, мало вообще кто понимал что с ними делать и что их мало купить, их нужно обслуживать и ими нужно управлять». Из-за этого город оказался в такой ситуации, что справившись с засильем частников и избытком автобусов, мы столкнулись с недостатком автобусов.