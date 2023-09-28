«Возмущены раздолбайством»: Что происходит с общественным транспортом в Уфе

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
С первых дней сентября город воспламенился из-за потока сообщений о том, что общественный транспорт не справляется с нагрузкой. Достаточно взглянуть на комментарии к постам Радия Хабирова — эта тема возмущёнными горожанами поднимается каждый час. Где-то автобусы переполняются людьми, что пассажиров даже вдавливают в дверь. Жители некоторых районов ждут по полчаса-сорок минут своего транспорта, в итоге опаздывают на работу или учёбу. Другие жалуются на то, что по вечерам невозможно вернуться домой. Горожан волнуют вместительность автобусов, расписание, маршрут следования.
Кроме того, социальные сети и мессенджеры полны фотографиями, видео и мемами с толпами людей на остановках и переполненными маршрутками.
Транспортная реформа в Уфе, начавшаяся в 2018 году, была направлена на борьбу с нелегальными перевозчиками и создание прозрачной финансовой схемы. Призвана она была сделать уфимский транспорт удобнее, доступнее и безопаснее для жителей. Но почему-то «чудовищные пазики с ушками» до конца не исчезли, а «борьба с нелегалами» обернулась настоящим скандалом. К тому же, частные перевозчики до сих пор матерятся на пассажиров, когда с ними хотят расплатиться банковскими картами или «Алгой».
Городские власти, отбиваясь от жалоб, отвечают, что на маршрутах действуют автобусы большого и среднего класса, средний интервал движения не превышает 12-13 минут, а добираться до нужной точки города с пересадками — это нормально. И вообще, у нас действует система «Умный транспорт», которая, должна облегчить участь тысяч горожан.
Если что-то происходит не так — например, приходится больше времени ждать на остановке — значит, дело в заторах, нехватке водителей по причине болезни и технической неисправности автобусов.
Схожий ответ от мэрии получила и наша редакция. Оказывается, дело в частных перевозчиках — это их маршруты не доукомплектованы передвижным составом и водителями.
Сами водители и кондуктора, в частных беседах, говорят тоже самое: «Автобусы есть, но они стоят в парках. Водить их некому, за 50 тысяч никто не идёт за баранку!». Правда, с ними речь шла не о частниках, а о государственном «Башавтотрансе».
Из-за кадрового голода, говорят власти, большая нагрузка ложится на государственного перевозчика. Наверное, он был бы рад избавиться от неё, но частников, которые готовы работать по правилам государства, оказалось маловато.
Что же делает городская администрация, чтобы исправить ситуацию? — Помогает перевозчикам набрать водителей со своими автобусами, вводит автобусы средней и большой вместимости. Кроме этого, закупаются троллейбусы — до октября 2023 года их должны 15 штук. При этом, складывается впечатления, что электротранспорту решили не отводить, хоть какую-то более менее значимую роль в облегчении транспортной проблемы башкирской столицы.
В «Башавтотрансе» предпочли не отвечать о причинах транспортного хаоса в Уфе. Там сказали, что вопросы не входят в компетенцию перевозчика и посоветовали обратить в МУП «Уфагортранс». В последнем говорят, что основная проблема — нехватка автобусов:
— На сентябрь 2023 года часть маршрутов не доукомплектована необходимым количеством транспортных средств, в связи с чем увеличить их количество и сократить интервалы движения не представляется возможным. — МУП «Уфагортранс»
По мнению эксперта в транспортной сфере Олега Арефьева, в Башкирии транспортная реформа даже не начиналась:
— Весь пар ушел в свисток и хаотичное обновление подвижного состава, который стоит или уже сломанный, или без водителей. — О. Арефьев
По мнению эксперта, одна из проблем заключается в том, что когда «покупали много новых и блестящих автобусов, а потом передавали их под звуки торжественных песнопений на площади, мало вообще кто понимал что с ними делать и что их мало купить, их нужно обслуживать и ими нужно управлять». Из-за этого город оказался в такой ситуации, что справившись с засильем частников и избытком автобусов, мы столкнулись с недостатком автобусов.
При этом, отмечает Олег Арефьев, исследования показывают, что для пассажиров самое важное — наличие хоть какого-то транспорта, чтобы была возможность доехать до определённого места. Лишь затем идёт повышенный комфорт на малом количестве автобусов.
Что касается дефицита кадров, то такая проблема действительно остро стоит перед перевозчиками, признаёт кандидат экономических наук Рустем Шайахметов. Тяжёлые условия труда не компенсируется маленькими зарплатами. Разумеется, говорит Олег Арефьев, работники перетекают в другие сферы — с более спокойной работой и соизмеримой оплатой.
— При этом мы движемся по спирали, чем меньше водителей, тем больше нагрузка на оставшихся и тем соответственно еще меньше водителей, потому что и эти не выдерживая начинают уходить. — О. Арефьев
В то же время есть и другие причины. По мнению Рустема Шайахметова существующая транспортная сеть не отвечает запросам населения. А из-за отсутствия стабильности компании-перевозчики не стремятся работать на долговременную перспективу. Экономист приводит в пример ситуацию с Искалиным и с другими перевозчиками, которых «вытеснили с рынка транспортных услуг».
Кто же должен отвечать за систему городского транспорта? Мэрия ссылается на частных перевозчиков. В то же время от их засилья город только оправился. Значит должно быть гибкое и тонкое регулирование.
Однако, подмечает Олег Арефьев, понимания того, что такое общественный транспорт — бизнес или социальная услуга — нет даже на федеральном уровне. Государство не способно самостоятельно справиться со своими социальными функциями (одной из которых является транспорт), поэтому сваливает эту проблему на рынок и на региональные власти.
Рустем Шайахметов считает, что транспорт — зона ответственности республиканского руководства и муниципалитетов.
— Частные перевозчики играют по тем правилам, которые устанавливают чиновники. И если перевозчики безнаказанно нарушают установленные правила оказания услуг, значит, муниципалитеты и государство это устраивает. — Р. Шайахметов
Как-то компенсировать проблему можно было перенастройкой самой системы, оптимизацией маршрутов, определением приоритетных направлений, повышением на этих направлениях количества и класса автобусов по вместимости, поддержкой перевозчиков, а точнее — водителей. Однако, подытоживает Олег Арефьев, городским властям «остается оправдываться перед народом отсутствием водителей и рассказывать свои планы о грандиозных стройках супер-трамваев».
В то же время и мэрия, и «Уфагортранс» в один голос стараются обнадежить горожан планами закупить новые автобусы среднего и большого класса. Одновременно идут разговоры о новой системе трамвайного сообщения. В транспортном учреждении нам сказали, что сейчас идёт разработка актуальной маршрутной сети Уфимской агломерации, благодаря которой, уверяют там, можно будет планировать регулярные перевозки. Работы должны закончиться до 2023 года.
Рустем Шайахметов выходы из ситуации видит в грамотном исследовании транспортного спроса населения и изменении финансовой модели общественного транспорта. По его задумке, за проезд пассажиры должны расплачиваться не с частными перевозчиками, а государственной или муниципальной структурой. Государство, в свою очередь, расплачивается с компаниями по долгосрочным контрактам. Такая практика применяется в Москве, Санкт-Петербурге и Перми.
Такие меры, по мнению экономиста, должны привести к изменению маршрутной сети и расписания общественного транспорта. В отношениях между властями и частниками должна снизиться коррупция за счёт того, что больше не будет «доходных» и «недоходных» маршрутов — перевозчики будут получать деньги не за количество пассажиров, а за совершённую поездку. Также автобусы будут равномерно распределяться в час-пик и, например, в вечернее время. Долгосрочные контракты позволят бизнесу спокойно планировать деятельность на 5-10 лет вперёд.
Транспортная реформа далека от своего логического завершения. Исходя из того, что нам удалось выяснить, у чиновников нет представления о том, что должно произойти на выхлопе.
Каким будет транспорт по итогам? Будет он основан на автобусах или трамваях и троллейбусах? Частным, муниципальным или государственным? Как будет обслуживаться уфимская «периферия» — Дёма, Шакша, Затон? Пока что власти дают смутные намёки на переход к электротранспорту, не говоря о сроках и масштабах изменений.
Пока не получены ответы на эти вопросы, власти не смогут отделаться от множества претензий к транспортной системе. Если люди продолжат замерзать на остановках или также будут вынуждены ехать стоя через весь город. И справедливо требовать ответа от тех, кто должен регулировать эту сферу.