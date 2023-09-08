«Ситуация патовая»: жители села в Башкирии массово жалуются на общественный транспорт

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Жители села Миловка, которое находится в паре десятков километров от Уфы, массово обратились к главе республики Радию Хабирову. Сельчане просят Хаиброва обратить внимание на проблему с общественным транспортом, сложившуюся в населенном пункте в минувшие несколько месяцев. По их словам, единственный автобусный маршрут №112, на котором жители села могут добраться до Уфы, ездит не по расписанию, а автобусов на маршруте катастрофически не хватает, в результате чего пассажиры до отказа набиваются в редко-курсирующие автобусы.
С этой проблемой жители села уже обращались в различные инстанции, но безрезультатно.
«Уважаемый, Радий Фаритович! Обращаются к Вам жители села Миловка, Уфимского района Республики Башкортостан. Может быть, только Вы услышите все наши проблемы, связанные с общественным транспортом. Ситуация патовая, на самом деле, так как все к кому мы обращались в письменной, в устной форме и по телефонам горячих линий, нам помочь не могут», — пишет Мария З.
«Здравствуйте! Безобразная ситуация со 112-м маршрутом Башавтотранс! Часть рейсов вообще отсутствует! Огромные интервалы между рейсами! До города 2 км, а добираться до него нужно часами!» — Лиана К.
На обращение отреагировали в региональном Минтрансе, сообщив, что расписание маршрута № 112 «ТЦ „Центральный“ — с. Миловка» — соответствует установленному пассажиропотоку.
«Увеличить класс автобуса маршрута № 112 и добавить рейсы до 23:00 не можем в виду несоответствия дорожных условий и отсутствия технической и кадровой возможности», — заявили в ведомстве.
Жители Миловки вспоминают времена, когда из села можно было уехать на маршруте №281, который, с их слов, ездил без перебоев вплоть до позднего вечера. Сейчас же, после того, как автобус убрали, жители вынуждены часами ждать переполненный транспорт.
Уважаемый Радий Фаритович! Пожалуйста обратите внимание на проблему с транспортом в с. Миловка раньше у нас был 281 маршрут он ходил каждые 10 минут и до 23.00часов его убрали и в итоге стало только хуже с транспортом вечером вообще нереально зайти в автобус. Пожалуйста разберитесь это уже крик души жителей села Миловка — Светлана К.
В наше огромное, разросшееся село Миловка ходит один единственный маршрут 112 (от Центрального рынка и до самой Миловки). И ходит он не всегда по расписанию, а бывает и вовсе люди не могут его дождаться, часами ждут! Проезжая город, весь Затон, он собирает такое количество пассажиров, что людям приходится стоя, иначе не скажешь, как «селедки в бочке», толкаясь, ехать в переполненных автобусах малого и среднего класса. Нам очень не хватает больших автобусов Нефаз, по типу которых ездят в Михайловку по 107 маршруту, между прочим каждые 10 минут и допоздна. Убедительно просим на 112 маршрут большие вместительные автобусы и требуем продления части этих автобусов до Демы! Ведь в пригороде не только жители села Миловка страдают, но и жители Ветошникова, Мармылева, Миловского парка, ЖК Молодежный, ЖК Мармылевский, ЖК Город Природы. Им тоже не на чем ездить! — говорит Розалина М.
Жителей села беспокоит не только проблема с общественным транспортом, но и с автобусными остановками, которых, по их словам, просто нет. Так, если в Уфе за минувшие годы появились крытые теплые остановки с мулитимедийным табло и возможностью зарядить телефон, то сельчане вынуждены ждать и без того редкий транспорт буквально посреди улицы.
«Все оборудованные остановки на пути следования маршрутного автобуса 112 заканчиваются ровно там, где заканчивается мкр. Затон. Людям, которые каждый божий день ездят из дома в город и обратно, приходится стоять под проливными дождями, на ветру, под снегом, под брызгами грязных луж, летящими из-под колес автомобилей. Люди рискуют своей жизнью, стоя на необорудованных „ автобусных остановках», где нет ни указателя, что это остановка, ни разметки, ни самого заезда для автобусов… не верите? Приезжайте к нам в гости!» — пишут местные жители.
«По пути следования маршрута 112 нет оборудованных остановок. Люди стоят по обочине дороги. Лето или это зима. Ничего не меняется. Из Миловки не уехать не приехать. Почему другие направления не испытывают таких проблем? Живу в Миловке 12 год, но как было так и есть. Обратите пожалуйста внимание!» — Светлана Т.
На массовые обращения жителей Миловки ответили в Минтрансе Башкортостана, сообщив, что маршрут №112 работает в соответствии с установленными стандартами, а внести изменения, в том числе увеличить количество машин на маршруте, в настоящий момент не представляется возможным ввиду «отсутствия технической и кадровой возможности».
«Можно хоть сколько дать законных отписок, но факт остаётся фактом: люди из Миловки не могут выехать в город, это проблема не сегодняшняя, может, чем апеллировать законом, лучше всё-таки принимать какие то меры и искать выход из данной ситуации? От ваших отписок движение автобусов не улучшится, и людям легче не станет», — прокомментировала ответ Минтранса Алевтина Ю.