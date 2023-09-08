«Ситуация патовая»: жители села в Башкирии массово жалуются на общественный транспорт

Жители села Миловка, которое находится в паре десятков километров от Уфы, массово обратились к главе республики Радию Хабирову. Сельчане просят Хаиброва обратить внимание на проблему с общественным транспортом, сложившуюся в населенном пункте в минувшие несколько месяцев. По их словам, единственный автобусный маршрут №112, на котором жители села могут добраться до Уфы, ездит не по расписанию, а автобусов на маршруте катастрофически не хватает, в результате чего пассажиры до отказа набиваются в редко-курсирующие автобусы.