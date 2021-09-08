Глава Башкирии категорично высказался о частных перевозчиках

На пресс-конференции глава Башкирии прокомментировал ситуацию с общественным транспортом в Уфе. Так, многое было сказано в адрес частных перевозчиков. Хабиров отметил, что когда только начал заниматься транспортной реформой, то вызвал на диалог именно частных перевозчиков, однако контакта не получилось. Теперь же останутся только те перевозчики, которые будут работать по правилам государства и выходить на диалог.