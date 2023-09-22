Ни автобуса, ни трамвая: уфимцы пожаловались на транспортную недоступность жд-вокзала

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Уфимец пожаловался на работу железнодорожного вокзала. По его словам, когда на вокзал прибывает электричка, там образуются огромные очереди на вход в здание с перрона.
Также он обратил внимание, на плохо организованное обслуживание вокзала общественным транспортом. Прибытие автобусов и трамваев никак не состыковано с прибытием электричек. Из-за этого толпы людей вынуждены подолгу ожидать транспорт, чтобы выехать с вокзала.
74 автобус полон, интервал 25 минут. Трамваи за 50 минут ожидания ни одного не выехало, но они стояли. Такси — люто дорогое, — рассказал уфимец телеграм-каналу «Уфа с огоньком».
За комментарием минтранс Башкирии, однако там нас перенаправили в администрацию Уфы. Мы опубликуем комментарий, после его получения.
Ранее Mkset сообщал, что 19 сентября, в самый час пик на проспекте Октября практически не было транспорта. Видимо теперь, уфимцам предстоит страдать не только от нехватки автобусов, но и от недостатка городских электричек.