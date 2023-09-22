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Published Сегодня, 11:58

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Updated Сегодня, 12:00

Ни автобуса, ни трамвая: уфимцы пожаловались на транспортную недоступность жд-вокзала

Ни автобуса, ни трамвая: уфимцы пожаловались на транспортную недоступность жд-вокзала

22 сентября 2023, 11:58
Фото: 1MI
В Уфе, общественный транспорт вновь подвергается резкой критике со стороны горожан. Теперь уфимцы жалуются на отсутствия нормального сообщения с железнодорожным вокзалом.

Уфимец пожаловался на работу железнодорожного вокзала. По его словам, когда на вокзал прибывает электричка, там образуются огромные очереди на вход в здание с перрона.

Также он обратил внимание, на плохо организованное обслуживание вокзала общественным транспортом. Прибытие автобусов и трамваев никак не состыковано с прибытием электричек. Из-за этого толпы людей вынуждены подолгу ожидать транспорт, чтобы выехать с вокзала.

Видео: Уфа с огоньком
74 автобус полон, интервал 25 минут. Трамваи за 50 минут ожидания ни одного не выехало, но они стояли. Такси — люто дорогое, — рассказал уфимец телеграм-каналу «Уфа с огоньком».

За комментарием минтранс Башкирии, однако там нас перенаправили в администрацию Уфы. Мы опубликуем комментарий, после его получения.

Ранее Mkset сообщал, что 19 сентября, в самый час пик на проспекте Октября практически не было транспорта. Видимо теперь, уфимцам предстоит страдать не только от нехватки автобусов, но и от недостатка городских электричек.

#Общество#Видео#Башкирия#Электротранспорт#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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