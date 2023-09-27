«Дорогостоящий проект». Стало известно, когда трамваи вернутся на проспект Октября

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
Мэрия Уфы ответила на наш запрос о планах построить сеть «скоростного бесшумного трамвая». По словам представителя пресс-службы, новая транспортная схема включена в генплан Уфы до 2042 года.
Ранее чиновник из главного управления архитектуры города Александр Кузьмин заявил, что в Уфе нецелесообразно строить метро. Поэтому основным видом транспорта по генплану определён электротранспорт — троллейбусы и трамваи. Отвечая на вопрос пользователя соцсетей, Кузьмин сказал, что «скоростной бесшумный трамвай» должен решить проблему транспортной доступности. О сроках и источниках финансирования сказано не было.
Мы обратились к городским властям с прямым вопросом о том, что представляет собой новый проект. Во-первых, говорят в пресс-службе, планируется модернизировать и построить новые пути для троллейбуса и трамвая. Во-вторых, по генплану планируется связать южную и северную части Уфы единой линией электротранспорта — для этого по проспекту Октября хотят проложить трамвайные пути. Генплан рассчитан на 2042 год.
Однако проблема заключается в том, что источники финансирования до сих не определены. Непонятно, кто будет возводить пути, поставлять трамвай. Неизвестно, каким образом рельсы вернут на проспект Октября. Известно, что проект — дорогостоящий (цифры — не названы).
В администрации говорят, что сейчас «рассматриваются различные варианты модернизации трамвайного сообщения». Городские власти вместе с руководством республики подготовили заявку на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов (инфраструктурные бюджетные кредит (ИКБ) — кредиты, выдаваемые регионам России сроком не менее 15 лет по ставке 3% годовых; за счёт ИКБ строят метротрамвай в Челябинске). Другой вариант финансирования — концессионное соглашение с инвестором.
Ранее мы рассказывали о том, с какими транспортными проблемами сталкиваются уфимцы. Так, из Сипайлово очень сложно доехать до Черниковки, а популярный 226-й автобус заполняется в начале пути. Не легче — жителям Затона.