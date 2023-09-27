«Дорогостоящий проект». Стало известно, когда трамваи вернутся на проспект Октября

Мы обратились к городским властям с прямым вопросом о том, что представляет собой новый проект. Во-первых, говорят в пресс-службе, планируется модернизировать и построить новые пути для троллейбуса и трамвая. Во-вторых, по генплану планируется связать южную и северную части Уфы единой линией электротранспорта — для этого по проспекту Октября хотят проложить трамвайные пути. Генплан рассчитан на 2042 год.