mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Перевозчик ИП Искалин потребовал с мэрии Уфы 3,5 млн рублей за отмену маршрута № 298

7 февраля 14:49
Фото: 1MI
О понесенных убытках и о предложении Искалина возместить ему понесенные в размере почти 3,5 млн рублей убытки сообщил представитель перевозчика 7 февраля.

Документ из которого следует, что частный перевозчик, ранее осуществлявший в Уфе перевозки по нескольким крайне востребованным маршрутам, потребовал от городской мэрии возместить ему понесенные из-за отмены маршрутов убытки оказался в распоряжении Mkset сегодня, 7 февраля.

В претензионном письме, которые подготовил юрист перевозчика, сказано, что перевозчик от выполнения своих обязанностей по выполнению его водителями маршрута не отказывался, несмотря на то, что в мэрии считают иначе. также в письме сказано, что ИП Искалин попросту не мог осуществляь перевозки по той причине, что администрация города в установленные сроки не выдала ему маршрутные листы на маршруты. В письме содержится и сообщение о том, что если бы Искалин отправлял автобусы на маршрут без данных документов это бы являлось прямым нарушением закона.

Озвучен в претензионном письме и размер компенсации убытков, которые предприниматель не по своей воле понес из-за вынужденного простоя. Они по мнению перевозчика составили 3 471 417 рублей.

Однако важно отметить, что данное письмо это не судебный иск, а лишь претензионное письмо. Таким образом перевозчик пытается урегулировать конфликт между мэрией и перевозчиком в досудебном порядке. При этом в письме отмечается, что если мирным путем решить данный вопрос не выйдет, то неисключено, что перевозчик обратиться уже в суд.

Конфликт частного перевозчика с городской мэрией, а именно с ее транспортным управлением в Уфе продолжается уже достаточно долгое время. Перевозчик и его водители в надежде на правосудие обращались и к Александру Бастрыкину, главе федерального следкома, и в прокуратуру и в Федеральную антимонопольную службу, однако на сегодняшний день искомого результата, то есть возвращения перевозчику городских маршрутов так и не добились. Последним известием по данной теме была новость о том, что Арбитражный суд Башкирии не вернул ИП Искалин свидетельства на маршруты № 272 и 298, оставив в в силе наложенные ранее по требованию мэрии обеспечительные меры.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48