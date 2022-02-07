Перевозчик ИП Искалин потребовал с мэрии Уфы 3,5 млн рублей за отмену маршрута № 298

Конфликт частного перевозчика с городской мэрией, а именно с ее транспортным управлением в Уфе продолжается уже достаточно долгое время. Перевозчик и его водители в надежде на правосудие обращались и к Александру Бастрыкину, главе федерального следкома, и в прокуратуру и в Федеральную антимонопольную службу, однако на сегодняшний день искомого результата, то есть возвращения перевозчику городских маршрутов так и не добились. Последним известием по данной теме была новость о том, что Арбитражный суд Башкирии не вернул ИП Искалин свидетельства на маршруты № 272 и 298, оставив в в силе наложенные ранее по требованию мэрии обеспечительные меры.