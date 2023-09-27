Жители Кузнецовского Затона стоят в очередях на автобус до центра Уфы

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
В социальных сетях жители Кузнецовского затона обратились к властям с просьбой возобновить работу маршрута №233 на автобусах повышенной вместимости.
— У нас всего один маршрут №13, который утром всегда полный и жители вынуждены пересаживаться потом с него. Нам очень нужен прямой маршрут в 11 и 19 школы для детей. Там же есть кружки и на учебу ездить нужно, — пишет Виталий Р.
Поддержали комментарий и другие пользователи. Так, Юлия В. задается вопросом, «Неужели башавтотрансу не нужны дополнительные деньги?». По мнению женщины, Кузнецовский затон активно развивается и жителей становится все больше, следовательно, и пассажиропоток будет огромный.
— Ну вот 167 завели из другого региона, нам бы вместо 233 так же завести. Пассажирам ведь все равно кому платить за перевозку-им самое главное доехать уехать, — пишет женщина.
В мэрии города сообщили, что жалобы уфимцев приняли в работу и пообещали ответить по вопросу о добавлении маршрутов общественного транспорта до 30 сентября.
Напомним, что в начале сентября жители Кузнецовского затона уже жаловались на большие интервалы движения маршрутов до центра города. В ожидании своего автобуса жители, судя по фотографиям, выстраивались в очереди на обочине дороги. Между тем, переполненные маршрутки и автобусы зачастую проезжают мимо местных жителей.
Власти города тогда заявляли СМИ, что для увеличения количества автобусов на маршрутах на данный момент возможности нет.
Власти города тогда заявляли СМИ, что для увеличения количества автобусов на маршрутах на данный момент возможности нет.