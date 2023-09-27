Жители Кузнецовского Затона стоят в очередях на автобус до центра Уфы

Напомним, что в начале сентября жители Кузнецовского затона уже жаловались на большие интервалы движения маршрутов до центра города. В ожидании своего автобуса жители, судя по фотографиям, выстраивались в очереди на обочине дороги. Между тем, переполненные маршрутки и автобусы зачастую проезжают мимо местных жителей.