Пробки и ДТП: маленький перекресток в Уфе становится большой транспортной проблемой

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 08:38
В дорожно-транспортной системе Уфы можно насчитать немало проблемных мест: как сложных перекрёстков или опасных участков дорог, так и отдельных транспортных развязок, где в часы пик образуются десятибалльные пробки. Многие из этих мест уже успели обрести дурную славу как, например, Нахальный перекрёсток в Черниковке или «кольцо» на Центральном рынке. И, кажется, в скором времени этот список может пополниться еще одним «нехорошим» местом.
По ряду причин перекрёсток улиц Нуреева и Энтузиастов уже сейчас представляет из себя «транспортный клубок», с трудом способный справиться с ежедневным автомобильным потоком. В дальнейшем, однако, ситуация может стать значительно хуже, но обо всём по порядку.
Перекресток расположен в микрорайоне Глумилино (Планета). С одной стороны здесь находятся новые жилые комплексы в несколько десятков этажей, которых со временем станет лишь больше, с другой — огромный торгово-развлекательный центр «Планета», довершает картину происходящего сопряженная с перекрёстком улица Менделеева, через которую идет транзитный поток на Проспект октября и улицу Российскую.
Микрорайон Глумилино в Уфе активно застраивался в течение минувших нескольких лет. Какие-то дома уже сданы, какие-то только готовятся принять новых жильцов, но самое главное в том, что стройка здесь не прекращается по сей день. Нетрудно догадаться, что нагрузка на дорожную развязку кратно возрастет в момент, когда новые дома будут полностью заселены.
Непоследним фактором, влияющим на выбор жилья, является доступная инфраструктура, в том числе рекреационная: рестораны, кинотеатры, магазины. На первый взгляд, жителям микрорайона здесь действительно повезло: прямо под окнами расположился огромный торгово-развлекательный центр с кинотеатром, кафе и аквапарком. Все под одной крышей: одежда, продукты, бытовая химия и даже ввезённые серым импортом голливудские новинки кинопроката. Вполне закономерно в торговом центре тысячи посетителей ежедневно.
Въезды и выезды из ТРЦ, как можно догадаться, расположены со стороны улиц Нуреева и Энтузиастов. Многие специально приезжают сюда с другого конца города, что вновь сказывается на загруженности близлежащих улиц: на парковке даже в будние дни иной раз с трудом можно найти свободное место, а автобусы мелькают на здешней остановке с интервалом в полминуты. По данным на сайте «Планеты», только через остановку у самого торгового центра проезжают семь автобусных маршрутов, что в пересчете — десятки автобусов в транспортном потоке на перекрестке.
Последний, но не менее важный фактор, сказывающийся на загруженности перекрестка — сопряженная с ним улица Менделеева — значимая городская артерия, связывающая между собой районы города. Именно через неё следует транзитный поток автомобилей на Проспект октября и улицу Российскую. Добавим сюда посетителей торгового центра и жителей близлежащих домов. Получившийся результат в скором времени можно будет смело умножать на два — с учетом активно ведущейся здесь застройки. В конечном итоге уфимцы, вероятно, получат еще один проблемный перекресток, где машины, кажется, пытаются пролезть со всех сторон.
За комментарием по ситуации с загруженностью перекрестка Mkset обратился к эксперту в области транспорта Олегу Арефьеву.
«Чтобы оценить загруженность и соответствие нормативу, нужно провести замеры, потом их сравнить с нормой. Поэтому можно судить чисто визуально. А если чисто визуально, то перекресток, конечно, загруженный, но пока Уфа в целом еще не видела больших пробок. И по факту данный перекресток загружен в пределах общей температуры по больнице», — делится мнением эксперт.
Стоит отметить, что перекрёсток Нуреева-Энтузиастов уже успел стать свидетелем нескольких громких ДТП. К примеру, в мае этого года, по данным тг-канала БашДТП, на перекресте столкнулись две элитных иномарки.
В июле водитель «Лады Гранты», следуя по улице Нуриева при совершении поворота на улицу Энтузиастов, столкнулся с «Тойотой Короллой». В результате ДТП тогда пострадали трое человек.
В аварии, случившейся здесь в феврале, пострадала пятилетняя девочка. Предположительно, водитель иномарки при совершении поворота столкнулся с другим встречным авто.
Большинство пострадавших в ДТП на Нуреева-Энтузиастов отделались ушибами, серьезнее пострадали авто. По данным из открытых источников, на сегодняшний день здесь не было зарегистрировано происшествий с летальным исходом. Однако, как уже говорилось ранее, количество транспорта на перекрестке лишь увеличивается, в связи с чем остается надеяться, что вместе с этим не увеличится количество ДТП.
Как уже говорил Олег Арефьев, загруженность перекрестка сейчас примерно такая же, как и в целом по городу, однако, по мнению эксперта, в будущем ситуация может принять гораздо более серьезный оборот, особенно в том случае, если власти не начнут предпринимать меры.
«Вопрос сейчас скорее в том, что будет дальше. А дальше, конечно, ситуация будет ухудшаться, и чтобы однажды утром не встать в глухую пробку, делать нужно что-то уже сейчас. Но для этого нужно понимать, как минимум, что делать нужно. В Уфе такого понимания нет, живут по принципу, сегодня едет и ладно, а когда встанут и начнем решать», — резюмирует Олег Арефьев.
С вопросом о том, как видят ситуацию с перекрёстком городские власти, Mkset обратился в пресс-службу администрации Уфы, где сообщают следующее:
«В настоящее время по заказу ГКУ „Транспортная дирекция РБ“ проектируется адаптивная „Автоматизированная система управления дорожным движением“ (АСУДД), которая позволит в зависимости от загруженности направлений на перекрестке выделить „зелёную полосу“ для общественного транспорта с минимальной задержкой при прохождении перекрёстков и обеспечить приоритет как личному, так и общественному транспорту».
Очевидно, что только время покажет, как сработают меры по снижению нагрузки на перекресток. В конечном итоге финальный вердикт об их эффективности вынесут сами жители города.
Ранее Mkset рассказывал о том, как строительство «Дворца борьбы» отразилось на улицах Рехмукова и Рудольфа Нуреева. Состояние дорог здесь деградировало после начала строительства — виной тому перевозящие стройматериалы большегрузы. По словам местных жителей, грузовики ежедневно проезжают по здешним дорогам, после чего на тех образуются рытвины и ухабы.