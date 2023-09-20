Пробки и ДТП: маленький перекресток в Уфе становится большой транспортной проблемой

Въезды и выезды из ТРЦ, как можно догадаться, расположены со стороны улиц Нуреева и Энтузиастов. Многие специально приезжают сюда с другого конца города, что вновь сказывается на загруженности близлежащих улиц: на парковке даже в будние дни иной раз с трудом можно найти свободное место, а автобусы мелькают на здешней остановке с интервалом в полминуты. По данным на сайте «Планеты», только через остановку у самого торгового центра проезжают семь автобусных маршрутов, что в пересчете — десятки автобусов в транспортном потоке на перекрестке.