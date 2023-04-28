Недоехавшие: что мешает Уфе решить транспортную проблему

Водителей-нелегалов обвинили в уходе от налогообложения и плохом обслуживании пассажиров. Если вопросы по обороту налички к перевозчикам действительно были, то на качество перевозок уфимцы на тот момент особо не жаловались — мольбы и проклятия начались позже, когда часть частных перевозчиков были вынуждены уйти с рынка: им создали условия, в которых компании не смогли выжить.