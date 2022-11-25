Камеры в школьных туалетах Уфы, взятка для борца с коррупцией и школьное питание

Отец ребенка-инвалида из Туймазов добился положенного по закону жилья спустя два года. История борьбы за квартиру, которая в соответствии с российским законодательством положена детям-инвалидам, у семьи Марата Закирова из города Туймазы началась еще в 2020 году. В многодетной семье Закировых растет Артур, и у него диагностирован ряд заболеваний, из-за которых у мальчика бывают приступы. Семья жила в съемной однушке и всеми силами пыталась получить положенное по закону. Однако власти не торопились с выдачей жилплощади, из-за чего семье пришлось вступить в настоящую борьбу.