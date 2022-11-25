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Камеры в школьных туалетах Уфы, взятка для борца с коррупцией и школьное питание

Сегодня, 16:39
Главные события 25 ноября в Башкирии по версии Mkset.

Отец ребенка-инвалида из Туймазов добился положенного по закону жилья спустя два года. История борьбы за квартиру, которая в соответствии с российским законодательством положена детям-инвалидам, у семьи Марата Закирова из города Туймазы началась еще в 2020 году. В многодетной семье Закировых растет Артур, и у него диагностирован ряд заболеваний, из-за которых у мальчика бывают приступы. Семья жила в съемной однушке и всеми силами пыталась получить положенное по закону. Однако власти не торопились с выдачей жилплощади, из-за чего семье пришлось вступить в настоящую борьбу.

В Уфе в школьном туалете установили камеры видеонаблюдения. Ученик школы № 49 в Уфе обнаружил в мужском туалете две камеры видеонаблюдения. Подчеркивается, что об установке камер школьников не предупредили. Как сообщил один из учащихся школы телеканалу UTV, в самом учреждении установку камер объяснили необходимостью защитить инвентарь в туалете. К слову, камеры направлены на кабинки снимают пространство около них. 
 
Родители посмеялись над похвалой Хабирова школьного питания в Башкирии. Радий Хабиров рассказал о том, что работу региона в данной сфере высоко оценили на федеральном уровне. В Уфе прошел финал Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая — 2022». Башкортостан оказался в числе лучших также и на суперфинале конкурса в Москве. В комментариях под постом с поздравлениями для победителей родители не стали спорить с тем, что питание в столовых действительно улучшилось, однако, по словам отметившихся под постом родителей, изменения в лучшую сторону произошли именно в канун конкурса и визита комиссий.
 
В Уфе экс-начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД подозревают в получении взятки в несколько миллионов рублей от организаторов нелегального игорного бизнеса. Так, в период с декабря 2020 по май 2021 года подозреваемый получил в качестве взятки денежную сумму в размере 3,25 миллиона рублей, а также премиальные наручные часы стоимостью порядка 1,344 миллиона рублей. Взяткодателями выступили трое граждан, занимающихся организацией и проведением азартных игр в городе. В обмен на деньги и дорогостоящие часы подозреваемый обязан был не проводить в отношении нелегальных предпринимателей оперативно-розыскные мероприятия, а также информировать их в случае, если подобные мероприятия инициируют иные ведомства.  

Мать срочника из Башкирии заявила об отправке ее сына к границе с СВО. Жительница Стерлитамака Гульназ Г. сообщила на странице Радия Хабирова в соцсетях, что ее сына- срочника хотят направить на прохождение воинской службы в Белгород. Опасения женщины, с ее слов, вызывает тот факт, что Белгород находится в непосредственной близости от границы с Украиной, где в настоящий момент проходит спецоперация. 

 
 
 
#Элина Сайфранова
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