Школьники Башкирии массово заболели смертельно опасной болезнью

Жительница Башкирии Гульнара Арсланова на странице в социальной сети главы Башкирии Радия Хабирова задала вопрос о том знает ли глава о том, что в Туймазинском районе Башкирии «очень много заболевших мышиной лихорадкой», а «школы закрываются на карантин», в связи с чем дети переходят на дистанционное обучение. По пока неподтвержденным данным, лихорадку якобы обнаружили у 15 школьников.
Ответ на вопрос женщины поступил с официальной страницы администрации Туймазинского района, из которого следовало, что в двух селах района действительно участились случаи заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, речь идет о населенных пунктах село Серафимовский и Нижнетроицкий. В связи с чем на 2 дня, с 22 по 24 ноября местные школы и были закрыты на карантин для того, чтобы провести профилактическую обработку от грызунов, рекомендовал сделать это Роспотребнадзор.
Отчитались в администрации и о том, что мероприятия по дератизации также прошли в лесу в нижней части села Серафимовский в разных местах на общей площади 74 гектаров в связи с резким увеличением заболеваемости ГЛПС среди жителей.
— Для снижения случаев заболеваемости, жителям частного сектора села Серафимовский необходимо незамедлительно выполнить работы по дератизации в своих домохозяйствах. Для населения с. Серафимовский администрация сельсовета организовала продажу средств дератизации для подворовой обработки частного сектора — также порекомендовали в райадминистрации обеспокоенной жительнице.