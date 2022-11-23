Школьники Башкирии массово заболели смертельно опасной болезнью

Ответ на вопрос женщины поступил с официальной страницы администрации Туймазинского района, из которого следовало, что в двух селах района действительно участились случаи заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, речь идет о населенных пунктах село Серафимовский и Нижнетроицкий. В связи с чем на 2 дня, с 22 по 24 ноября местные школы и были закрыты на карантин для того, чтобы провести профилактическую обработку от грызунов, рекомендовал сделать это Роспотребнадзор.