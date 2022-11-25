«Это удар»: мать срочника из Башкирии заявила об отправке ее сына к границе с СВО

Жительница Стерлитамака Гульназ Г. сообщила на странице Радия Хабирова в соцсетях, что ее сына- срочника хотят направить на прохождение воинской службы в Белгород. Опасения женщины, с ее слов, вызывает тот факт, что Белгород находится в непосредственной близости от границы с Украиной, где в настоящий момент проходит спецоперация.
— Для меня это было ударом, когда я узнала, что сына отправят туда, — призналась Гульназ в беседе с корреспондентом Mkset.
По словам Гульназ, её сын в сейчас находится в распределительном центре в Уфе, где ранее ему сообщили о том, что службу он будет проходить в Белгороде. Женщина отмечает, что её сын — единственный из Стерлитамака, кого направили в Белгород. При этом отправка призывника, с ее слов, должна состояться уже завтра, 26 ноября.
— Им это сообщили, когда объявляли о том, кто куда едет, и ему сказали, что едет в Белгород, что он там будет на обучении первые полгода, а дальше я не знаю куда, — добавила женщина.
Как сообщила мать срочника, она звонит в уфимский военкомат с самого утра 25 ноября — по ее словам, там попросту не берут трубку. В военкомате Стерлитамака, куда женщина также обратилась, ей сообщили, что ничем не могут помочь, подчеркнув, что «Уфа стоит выше».
— Когда я спросила, почему наших ребят, наших мальчиков забирают именно туда, мне ответили, что это решают уже в Уфе, — поделилась Гульназ.
Женщина призналась, что и сама бы приехала в Уфу, чтобы лично во всем разобраться, однако в настоящий момент, с ее слов, она находится в Ямало-Ненецком автономном округе. Гульназ рассказала, что ее сын ограниченно годен к воинской службе согласно категории годности.
— У него очень много заболеваний, но все равно сказали, что он годен, — рассказывает Гульназ.
Несмотря на шок от происходящего, Гульназ составила обращение на сайт президента Владимира Путина, а также обратилась за помощью к мэру Стерлитамака. Со слов женщины, в настоящий момент ее сын «также шокирован новостями о том, где ему предстоит проходить службу».
— Меня это и сбивает с толку, что вроде бы это наша территория, но тут же граница. Меня это очень сильно пугает. Я не знаю, что мне дальше делать, — признается Гульназ.
В администрации главы Башкирии женщине публично ответили, что осенняя призывная кампания 2022 года началась 1 ноября и закончится через два месяца - 31 декабря. По информации Представителя Генштаба ВС РФ Владимира Цимлянского, лица, проходящих военную службу по призыву, не планируется привлекать к участию в спецоперации, проводимой на территории Украины. Поскольку мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции, все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут проходить военную службу на территории России, добавили представители АГ Башкирии.
Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что срочников не будут направлять в зону проведения СВО, добавив, что военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей.
Также ранее вице-спикер Курултая Рустам Ишмухаметов заверил, что у жителей республики нет никаких поводов для беспокойства относительно того, где будут служить призванные на срочную службу в армии. Заявлялось, что проходить службу около четырех тысяч солдат-срочников будут в военных частях России, но в зону проведения спецоперации срочники не попадут.