«Это удар»: мать срочника из Башкирии заявила об отправке ее сына к границе с СВО

По словам Гульназ, её сын в сейчас находится в распределительном центре в Уфе, где ранее ему сообщили о том, что службу он будет проходить в Белгороде. Женщина отмечает, что её сын — единственный из Стерлитамака, кого направили в Белгород. При этом отправка призывника, с ее слов, должна состояться уже завтра, 26 ноября.