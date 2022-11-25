mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе обокравшую ювелирный салон на 12 миллионов рублей продавщицу арестовали

Сегодня, 13:29
Фото: 1MI

В Уфе обокравшую ювелирный салон на 12 миллионов рублей продавщицу арестовали

Сотрудница ювелирного магазина похитила из украшения на сумму 12 миллионов рублей и скрылась. Суд избрал меру пресечения.

В Уфе Кировский рай суд избрал меру пресечения 22-летней девушке из Дзержинска, которая накануне, 20 ноября, похитила из ювелирного магазина украшения на сумму 12 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба суда, девушка будет находиться под стражей до 20 января 2023 года. В отношении нее возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 стать 158 УК РФ (совершение кражи в особо крупном размере). 

Сообщается, что сообщение о совершении кражи из ювелирного салона на улице Рубежной поступило в полицию 20 ноября, на место прибыла следственно-оперативная группа. После просмотра камер видеонаблюдения под подозрение попала 22-летняя сотрудница магазина. Девушка была найдена в городе Дзержинск, после чего была этапирована в Уфу. 

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства совершения преступления. Принимаются меры по поиску похищенных ценностей, - сообщает пресс-служба МВД Башкирии. 
Фото: пресс-служба МВД
#Элина Сайфранова
Подпишитесь
«Это удар»: мать срочника из Башкирии заявила об отправке ее сына к границе с СВО
Сегодня, 10:10
Доброволец из Уфы сообщил о невыплате боевых и суточных после участия в СВО
Вчера, 04:41
От башкирского языка к СВО: уфимка попала на странный опрос среди жителей города
22 ноября 07:32
Уходя, не гасите свет: какие бренды вернулись на российский рынок и в каком обличье
Сегодня, 06:18
«Вся постель в крови»: уфимка рассказала об ужасах в самой обычной больнице города
Вчера, 09:23
Как отзывы влияют на продажи и почему важно отвечать на негативные комментарии
Вчера, 12:38