В Уфе обокравшую ювелирный салон на 12 миллионов рублей продавщицу арестовали

В Уфе Кировский рай суд избрал меру пресечения 22-летней девушке из Дзержинска, которая накануне, 20 ноября, похитила из ювелирного магазина украшения на сумму 12 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба суда, девушка будет находиться под стражей до 20 января 2023 года. В отношении нее возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 стать 158 УК РФ (совершение кражи в особо крупном размере).