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Стало известно состояние 19 детей из Башкирии с опасным смертельным заболеванием

Сегодня, 10:07
Фото: 1MI

Минздрав сообщил о состоянии 19 школьников из Башкирии с мышиной лихорадкой

Все 19 школьников находятся в состоянии средней степени тяжести, а медики оказывают им необходимую помощь.

Стало известно дети из каких именно школ Туймазинского района Башкирии в данный момент госпитализированы с диагнозом «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом». Общее количество детей с «мышкой» — 19 человек, 13 из них ученики средней общеобразовательной школы № 1 в селе Серафимовский, еще 4 детей ученики средней общеобразовательной школы № 3, еще двое детей это ученики Нижнетроицкой школы.

Все дети госпитализированные с мышиной лихорадкой получают необходимое им лечение и находятся в состоянии средней степени тяжести. О состоянии детей сообщили в пресс-службе минздрава Башкирии. Напомним, вчера о проверке из-за вспышки заболеваемости мышиной лихорадкой в районе сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, сейчас в районе ведется эпидемиологическое расследование.

#Ирина Деревянчук#Общество
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