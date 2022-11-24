Стало известно состояние 19 детей из Башкирии с опасным смертельным заболеванием

Стало известно дети из каких именно школ Туймазинского района Башкирии в данный момент госпитализированы с диагнозом «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом». Общее количество детей с «мышкой» — 19 человек, 13 из них ученики средней общеобразовательной школы № 1 в селе Серафимовский, еще 4 детей ученики средней общеобразовательной школы № 3, еще двое детей это ученики Нижнетроицкой школы.