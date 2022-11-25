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В Уфе экс-начальника отдела УМВД обвиняют в получении крупной взятки

Сегодня, 11:42

Антикоррупционного полицейского Уфы подозревают в получении взятки свыше 3 млн рублей

Высокопоставленного сотрудника полиции в Уфе подозревают в получении взятки в несколько миллионов рублей, а также дорогостоящего аксессуара, сообщает пресс-служба СК

В Уфе экс-начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД подозревают в получении взятки в несколько миллионов рублей от организаторов нелегального игорного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. 

Так, в период с декабря 2020 по май 2021 года подозреваемый получил в качестве взятки денежную сумму в размере 3,25 миллиона рублей, а также премиальные наручные часы стоимостью порядка 1,344 миллиона рублей. Взяткодателями выступили трое граждан, занимающихся организацией и проведением азартных игр в городе. В обмен на деньги и дорогостоящие часы подозреваемый обязан был не проводить в отношении нелегальных предпринимателей оперативно-розыскные мероприятия, а также информировать их в случае, если подобные мероприятия инициируют иные ведомства.  

В настоящий момент по данному уголовному делу проводятся первоначальные следственные действия для установления обстоятельств совершенного преступления. Отмечается, что факт получения взятки был выявлен оперативниками Управления ФСБ России по Республике Башкортостан.

 

 

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#Общество#Азамат Нухов
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