В Уфе экс-начальника отдела УМВД обвиняют в получении крупной взятки

Так, в период с декабря 2020 по май 2021 года подозреваемый получил в качестве взятки денежную сумму в размере 3,25 миллиона рублей, а также премиальные наручные часы стоимостью порядка 1,344 миллиона рублей. Взяткодателями выступили трое граждан, занимающихся организацией и проведением азартных игр в городе. В обмен на деньги и дорогостоящие часы подозреваемый обязан был не проводить в отношении нелегальных предпринимателей оперативно-розыскные мероприятия, а также информировать их в случае, если подобные мероприятия инициируют иные ведомства.