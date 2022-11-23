Глава Башкирии утвердил новые меры поддержки участников СВО и членов их семей

Сообщается, что участники СВО и члены их семей освобождаются от оплаты услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, а также начисления пеней в случае несвоевременных оплаты коммунальных услуг, платы за жилое помещение и взносов на капремонт общего имущества многоквартирного дома.