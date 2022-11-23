Глава Башкирии утвердил новые меры поддержки участников СВО и членов их семей

Мобилизованные граждане республики, а также члены их семей освобождаются от уплаты за ряд коммунальных услуг. По информации на официальном сайте главы Башкирии, соответствующее распоряжение ранее подписал Радий Хабиров.
Сообщается, что участники СВО и члены их семей освобождаются от оплаты услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, а также начисления пеней в случае несвоевременных оплаты коммунальных услуг, платы за жилое помещение и взносов на капремонт общего имущества многоквартирного дома.
Напомним, ранее Башкирии республики озвучили, какие меры поддержки семей мобилизованных будут действовать в республике. По словам главы регионального Минфина Лиры Игтисламовой, большинство из 23 нормативно-правовых актов, разработанных для реализации мер поддержки мобилизованных и участников СВО, в настоящий момент уже приняты.