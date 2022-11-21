В Уфе продавец украла из ювелирного магазина украшения на 14 млн рублей и сбежала

О дерзком и хладнокровном преступлении рассказал телеграм-канал SHOT. По его данным в субботу 19 ноября 22-летняя продавец одного из ювелирных салонов города после окончания своей смены помимо личных вещей прибрала к рукам украшений на сумму 14 миллионов рублей.