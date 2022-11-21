В Уфе продавец украла из ювелирного магазина украшения на 14 млн рублей и сбежала

О дерзком и хладнокровном преступлении рассказал телеграм-канал SHOT. По его данным в субботу 19 ноября 22-летняя продавец одного из ювелирных салонов города после окончания своей смены помимо личных вещей прибрала к рукам украшений на сумму 14 миллионов рублей.
По информации телеграм-канала девушка отпустила коллегу с работы пораньше, а сама собрала золото и драгоценности в картонные коробки и беспрепятственно покинула рабочее место. Примечательно, что девушка закрыла магазин и поставила его на сигнализацию.
Спокойно переночевав дома девушка в 11 часов утра вышла из подъезда и села в автомобиль, который увез ее в неизвестном направлении.
В пресс-службе МВД по Башкирии Mkset сообщили, что по данному факту в Отделе полиции №9 Управления МВД России по г. Уфе возбуждено уголовное по п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ – кража, совершенная в особо крупном размере. Полиция ведет розыск подозреваемой.