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В Уфе продавец украла из ювелирного магазина украшения на 14 млн рублей и сбежала

Сегодня, 06:54
Фото: 1MI
Подозреваемую разыскивает полиция, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии 21 ноября.

О дерзком и хладнокровном преступлении рассказал телеграм-канал SHOT. По его данным в субботу 19 ноября 22-летняя продавец одного из ювелирных салонов города после окончания своей смены помимо личных вещей прибрала к рукам украшений на сумму 14 миллионов рублей. 

По информации телеграм-канала девушка отпустила коллегу с работы пораньше, а сама собрала золото и драгоценности в картонные коробки и беспрепятственно покинула рабочее место. Примечательно, что девушка закрыла магазин и поставила его на сигнализацию.

Спокойно переночевав дома девушка в 11 часов утра вышла из подъезда и села в автомобиль, который увез ее в неизвестном направлении.

В пресс-службе МВД по Башкирии Mkset сообщили, что по данному факту в Отделе полиции №9 Управления МВД России по г. Уфе возбуждено уголовное по п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ – кража, совершенная в особо крупном размере. Полиция ведет розыск подозреваемой.

#Ирина Деревянчук#Общество
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