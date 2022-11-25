Борющийся за законное жилье отец ребенка-инвалида из Башкирии сделал важное заявление

История борьбы за квартиру, которая в соответствии с российским законодательством положена детям-инвалидам, у семьи Марата Закирова из города Туймазы началась еще в 2020 году. В многодетной семье Закировых растет Артур, и у него диагностирован ряд заболеваний, из-за которых у мальчика бывают приступы. Семья жила в съемной однушке и всеми силами пыталась получить положенное по закону. Однако власти не торопились с выдачей жилплощади, из-за чего семье пришлось вступить в настоящую борьбу.
Напомним, семья Закировых обращалась и к Радию Хабирову, которого «подкараулила» во время его посещения ледовой арены в Туймазах, однако на вопросы семьи, искавшей помощи и поддержки, глава тогдп заявил, что он не прокурор.
Историей заинтересовалась пресса, после чего квартиру семье выдали, однако дом, в котором она располагалась, находится на окраине города и, по словам Закирова, «с износом 72 процента, как показала независимая экспертиза». От этой квартиры семья отказалась и началась череда уголовных дел, первое их них было возбуждено в марте 2021 года. Тогда дело по статье «Халатность» возбудили против неустановленных лиц, и дело начало кочевать из Туймазов в Уфу и обратно.
— Впоследствии уголовное дело было передано в следственный комитет города Уфы, в сентябре 2021 года, после того как матери детей-инвалидов объявили голодовку, данную ситуацию взял под контроль Председатель Следственного комитета Бастрыкин Александр Иванович. После этого Александр Иванович брал дело под контроль пять раз! — вспоминает Марат Закиров, напоминая и о том, что он добился даже личного приема у главы следкома РФ.
Дело Закировых на контроль брал и генпрокурор России Игорь Краснов, после чего Марат и Сирина Зариповы даже встречались с и. о. главы Минстроя Башкирии Егором Родиным, чтобы семье закупили квартиру в строящемся доме.
Акцентирует внимание Марат Зарипов и на том, что после встречи с Бастрыкиным дело стал вести Центральный аппарат следкома РФ, и только там в деле появился подозреваемый, а затем и обвиняемый — заместитель мэра города Туймазы Рафис Шангареев, которому вменяли часть 1 285 статьи УК РФ «злоупотребление должностными полномочиями».
В красивую дату 22.11.2022 года Зариповы наконец-то получили ключи от квартиры, которая устроила их.
Однако другие семьи из Башкирии продолжают бороться за положенное жилье. Так, сегодня, 25 ноября, будет проведена дополнительная экспертиза по назначению судьи Верховного Суда Башкирии Олеси Сыртлановой по делу Наили Габдрахмановой, которая предложенное властями жилье приняла по фото, не посещая его, однако при посещении выяснила, что дом является административным зданием, общежитием для временного проживания, расположен в санитарно-защитной зоне и окружён рядом промышленных предприятий.
— Надеемся на честность и объективность экспертов, ведь у нас есть уже пять экспертиз, которые говорят все об одном: дом является административным зданием, находится в промзоне. Тратят бюджетные деньги нецелесообразно, ведь уже была экспертиза, которая была проведена честно и объективно! Администрация уже проводила экспертизу по данному дому, это прописано в мировом соглашении, которое предлагали подписать чиновники администрации Габдрахмановой, но почему-то они ее не предоставили суду, а попросили назначить ещё одну экспертизу, — пишет Марат Закиров.