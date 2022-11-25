Борющийся за законное жилье отец ребенка-инвалида из Башкирии сделал важное заявление

Историей заинтересовалась пресса, после чего квартиру семье выдали, однако дом, в котором она располагалась, находится на окраине города и, по словам Закирова, «с износом 72 процента, как показала независимая экспертиза». От этой квартиры семья отказалась и началась череда уголовных дел, первое их них было возбуждено в марте 2021 года. Тогда дело по статье «Халатность» возбудили против неустановленных лиц, и дело начало кочевать из Туймазов в Уфу и обратно.