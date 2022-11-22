mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стала известна причина, по которой в Уфе не могут приступить к реконструкции Госцирка

Сегодня, 08:32
Фото: 1MI

Капремонт в здании цирка в Уфе отложили из-за новых требований к содержанию животных

Начать работы собирались в 2022 году.

Об этом сообщила замглавы Минкульта Гульдар Хамитова на заседании рабочей группы по контролю за исполнением нацпроекта «Культура» в республиканском Госсобрании во вторник, 22 ноября. Она отметила, что, хотя здание и принадлежит Росгорцирку, республика была заинтересована получить этот объект. Поэтому местные власти помогли найти внебюджетные средства — 50 млн рублей — на проектно-сметную документацию, а затем инициировали подачу заявки на федеральное финансирование.

«В прошлом году у нас была возможность привлечь 1,34 млрд рублей и начинать этот объект. Но жизнь не стоит на месте: изменились требования к содержанию животных. Нам пришлось в оперативном порядке вносить изменения в проектно-сметную документацию, чтобы дальше работать без замечаний», — сказала Гульдар Хамитова.

Вице-премьер Марзаев обрадовал уфимцев известием о сроках реконструкции цирка в Уфе
Узнать подробнее


Обновленный проект сейчас проходит экспертизу. При этом и заявка на федеральное финансирование, поданная Росгосцирком, уже на рассмотрении в Минкульте России.

В настоящее время проект проходит госэкспертизу, заявка Росцирка на финансирование находится на рассмотрении федерального Минкульта.


#Общество#2#Наталья Балыкова
Подпишитесь
Чем шокировал новый парк в Уфе за 200 млн рублей спустя меньше месяца после открытия
Сегодня, 11:18
«Уфимские фонтаны»: очевидцы засняли на видео фонтан из-под асфальта в центре Уфы
Сегодня, 08:54
От башкирского языка к СВО: уфимка попала на странный опрос среди жителей города
Сегодня, 07:32
Уфимцы сообщили о странностях в разных частях города
Сегодня, 05:31
Борьба против снега: 5 главных вопросов к реагенту, который будут применять в Уфе
Вчера, 04:00