Стала известна причина, по которой в Уфе не могут приступить к реконструкции Госцирка

«В прошлом году у нас была возможность привлечь 1,34 млрд рублей и начинать этот объект. Но жизнь не стоит на месте: изменились требования к содержанию животных. Нам пришлось в оперативном порядке вносить изменения в проектно-сметную документацию, чтобы дальше работать без замечаний», — сказала Гульдар Хамитова.