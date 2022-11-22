Стала известна причина, по которой в Уфе не могут приступить к реконструкции Госцирка

Об этом сообщила замглавы Минкульта Гульдар Хамитова на заседании рабочей группы по контролю за исполнением нацпроекта «Культура» в республиканском Госсобрании во вторник, 22 ноября. Она отметила, что, хотя здание и принадлежит Росгорцирку, республика была заинтересована получить этот объект. Поэтому местные власти помогли найти внебюджетные средства — 50 млн рублей — на проектно-сметную документацию, а затем инициировали подачу заявки на федеральное финансирование.
«В прошлом году у нас была возможность привлечь 1,34 млрд рублей и начинать этот объект. Но жизнь не стоит на месте: изменились требования к содержанию животных. Нам пришлось в оперативном порядке вносить изменения в проектно-сметную документацию, чтобы дальше работать без замечаний», — сказала Гульдар Хамитова.
Обновленный проект сейчас проходит экспертизу. При этом и заявка на федеральное финансирование, поданная Росгосцирком, уже на рассмотрении в Минкульте России.
В настоящее время проект проходит госэкспертизу, заявка Росцирка на финансирование находится на рассмотрении федерального Минкульта.