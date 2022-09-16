Тайны «Меркурия», голодовка за отставку власти и поддержка Башкирией самомобилизации

В первый рабочий день после страшного пожара в ТЦ Меркурий, также широко известного как Колхозный рынок в сети были опубликованы кадры с места событий, посмотреть их можно здесь, а для тех кто не хочет щекотать себе нервы — краткий пересказ. По словам владелицы одного из располагавшихся там бутиков, все сгорело дотла, включая хранившийся в торговых точках товар и кассовые аппараты с деньгами.
Сентябрь в разгаре, а вместе с ним ребром встает немало школьных вопросов, в том числе и касающихся строительства школ. Но в отличии от школьников, которые в ответ на претензии обычно смиренно опускают глаза в пол и понуро их выслушивать, власти Башкирии объяснили отсутствие школы на 1225 мест и детского сада на 260 мест в селе Мариинский Стерлитамакского района поиском финансирования.
Была в минувший понедельник и новость из разряда «никогда такого не было и вот опять». В Уфе сотрудник ГИБДД повел себя достаточно неожиданно и разнузданно вел себя в им же организованной драке. Перед дракой он сам, будучи пьяным за рулем, нарушил ПДД и спровоцировал столкновение с иномаркой. Инспектор ругался на чем свет стоит и договорился до возможного увольнения, но вот будет ли оно — решит проверка.
Во вторник наконец-то была раскрыта тайна покрытая мраком с самого начала пожара в «Меркурии». Горожан и журналистов беспокоил вопрос почему же пожарный вертолет не прилетел тушить пожар. Во вторник в Госкомитете пояснили, что вертолет ночью не применялся из-за запрета проводить подобные работы в темное время суток. Еще одной причиной стало то, что ночью, когда бушевал пожар, в горе был туман, «поэтому применение вертолета было невозможно даже для мониторинга пожарной обстановки».
Новость с легким элементом троллинга и самотроллинга — 13 сентября в Башкирии стартовал отопительный сезон. Правда пока только в одном из городов — в ЗАТО Межгорье. Отопление одновременно начали подавать как в социальные объекты города так и в жилой фонд. Вся остальная Башкирия томится в ожидании.
Во вторник Mkset обнаружил сразу несколько обращений к Радию Хабирову о том, что строители из Баймакского и Стерлитамакского районов не получили оплату за работу по восстановлению школы № 22 имени генерала Минигали Шаймуратова в городе Петровское ЛНР. Пока что выяснить ответ на вопрос «где деньги?» не удалось, официальные запросы направлены в администрации районов, ведь в минтруде Mkset сразу сказали — ищите прямого работодателя. Ждем ответа на запросы.
Все главные новости среды оказались так или иначе связаны с Радием Хабировым. Во-первых «Обманутые дворники» объявили голодовку ради отставки Хабирова, Мавлиева и всего правительства региона впридачу. Активисты-общественники во главе с известным в Башкирии общественным деятелем Дильшодом Шерматовым записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Сегодня, кстати, они и начали голодать.
Во-вторых Радию Хабирову показали гнилой подъезд в Башкирии, ремонт в котором планируют через 15 лет. Жительница Стерлитамака Кристина Токарева, которая воспитывает троих детей, показала по какому подъезду ежедневно ходят дети. На полу подъезда валяется штукатурка, которая напомнила ту, которую в этот же день на форуме «Управдом» в Уфе разгневанная уфимка вывалила на стол заместителю мэра Сергею Кожевникову. В общем популярную проблему отваливающейся штукатурки показали властям как на муниципальном так и на региональном уровне.
В-третьих в минувшую среду Хабиров предложил открыть в Башкирии памятник героям СВО. По мнению главы Башкирии, памятник должен нести в себе идею о дружбе народов. Это, в свою очередь, продиктовано тем фактом, что среди военнослужащих-участников спецоперации есть представители разных национальностей.
Интересные новости о кадровой политике в мэрии города Кумертау пришли вчера. Самому мэру города Олегу Фролову вынесли выговор за то, что тот принял на работу в местную администрацию свою знакомую у которой соответствующей компетенции для высокого поста не было. Прозвучало даже страшное слово «кумовство», но в целом для Фролова инцидент закончился благополучно, одним лишь выговором.
На пепелище Колхозного рынка в четверг стартовала распродажа товаров, которые отчаянные торговцы рискуя жизнью спасли из огня. За такой риск впору доплачивать, однако продавцы цены серьезно снизили. Демпинг объясним, да и не демпинг это вовсе, ведь вещи помимо своих основных характеристик приобрели невероятный аромат дыма. Многие уфимцы уже успели побывать на распродаже, а также рассказать об увиденном в соцсетях.
Mkset слушал заявления Геннадия Зюганова о мобилизации, а потом Дмитрия Пескова о том, что пока что о ней речи не идет. Как бы то ни было — решили разобраться в каком случае в России может все-таки быть объявлена мобилизация, что ей будет предшествовать, а также кто из граждан будет призван в первую очередь, а кого она и вовсе не коснется.
Новости сегодня были какими-то совсем не пятничными, а весьма серьезными. Начнем с реакции главы Башкирии на озвученное главой Чечни Рамзаном Кадыровым предложение о так называемой «самомобилизации» регионов. Глава Башкирии поддержал идею Кадырова, а в беседе с журналистами «РИА Новостей» заявил, что инициатива главы Чеченской республики — «абсолютно правильная», так как поддерживать специальную военную операцию на Украине сегодня задача «всех и каждого».
В той же беседе, комментируя идею главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о самомобилизации регионов Радий Хабиров ответил и на интересующих жителей республики вопрос о том где сейчас находятся два добровольческих батальона имени генерала Минигали Шаймуратова и имени Александра Доставалова. Оба добровольческих батальона уже «на передовой» и «вступили в бой». Также напомнил глава Башкирии и о том, что помимо добровольцев в СВО участие принимают добровольцы в отряде «Барс» и в других подразделениях. Там они «проявляют мужество и героизм».
Завершить этот серьезный и для многих тяжелый день позвольте все-таки радостной пятничной новостью — на набережной реки Белой, которую только ленивый не ругал за ее пустынность, собрались организовать парк аттракционов.