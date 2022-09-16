Тайны «Меркурия», голодовка за отставку власти и поддержка Башкирией самомобилизации

Mkset слушал заявления Геннадия Зюганова о мобилизации, а потом Дмитрия Пескова о том, что пока что о ней речи не идет. Как бы то ни было — решили разобраться в каком случае в России может все-таки быть объявлена мобилизация, что ей будет предшествовать, а также кто из граждан будет призван в первую очередь, а кого она и вовсе не коснется.