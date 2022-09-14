mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жительница вывалила ошметки обвалившегося потолка в ее доме на стол заммэра Уфы

14 сентября 12:36
Фото: Скриншот трансляции городского форума "Управдом" / Уфасити.ми
На экспрессивный поступок женщину подтолкнули многолетние проблемы с капремонтом в доме по улице Вологодской

В Уфе в ходе городского форума "Управдом" женщина вывалила ошмётки обвалившегося на стол перед заместителем мэра Сергеем Кожевниковым. Фрагмент трансляции опубликовал уфимский видеоблогер Николай Бажин.

Сообщается, что жительница дома № 38 по улице Вологодской Фарида Гайсина собрала в пакет куски штукатурки, обвалившейся ранее с потолка в доме, где она проживает. Вывалив из пакета несколько увесистых кусков штукатурки, женщина заявила, что уже долгое время вынуждена мириться с этой ситуацией.

— Днем и ночью штукатурка сыплется на мою голову с таким грохотом, — рассказывает женщина чиновникам.

По словам Гайсиной, сама она живет на девятом этаже дома, где регулярно протекает крыша. В самой квартире уже в течение нескольких лет панели покрываются трещинами. Как рассказывает женщина, проведение капитального ремонта в доме запланировано лишь через 30 лет.

Представители мэрии города ситуацию пока никак не комментировали.

#Новости#Азамат Нухов#Общество#Видео
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48