«Выгорело дотла»: появилось видео изнутри сгоревшего ТЦ «Меркурий» в Уфе

Появилось видео изнутри ТЦ «Меркурий» после страшного пожара, который произошел в минувшую пятницу. Так, автор видео ролика — женщина, судя по всему, являлась арендатором бутика. Она не скрывает своего удивления и ужаса, ведь от ее магазина и товаров ничего не осталось. На кадрах женщины сообщают, что в кассах магазинов также находились деньги.