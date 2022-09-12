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«Выгорело дотла»: появилось видео изнутри сгоревшего ТЦ «Меркурий» в Уфе

12 сентября 07:39
Фото: Mkset.ru
Пожар в торговом центре «Меркурий» вспыхнул в минувшую пятницу и полностью ликвидировать его спасателям удалось только в воскресенье. Так, арендаторы вернулись на пепелище некогда своих бутиков.

Появилось видео изнутри ТЦ «Меркурий» после страшного пожара, который произошел в минувшую пятницу. Так, автор видео ролика — женщина, судя по всему, являлась арендатором бутика. Она не скрывает своего удивления и ужаса, ведь от ее магазина и товаров ничего не осталось. На кадрах женщины сообщают, что в кассах магазинов также находились деньги.

— Вот так вот. Нет там ничего, там вон тележка стоит, стремянка. Остальное все выгорело дотла, рассказывает женщина за кадром.

Примечательно, что в некоторых бутиках ущерб минимальный. В частности, автор видеоролика показывает торговое место напротив и сообщает, что «все сохранилось». Действительно, на кадрах видно, что обувной магазин и магазин женских платьев остались в целости.

Напомним, что пожар в ТЦ вспыхнул вечером в пятницу, 9 сентября. Ликвидировать открытое горение удалось ликвидировать только после трех часов ночи, а полностью потушить торговый центр — утром воскресенья, 11 сентября. Общая площадь пожара составляла 1500 кв. метров. К счастью пострадавших нет, а животных из контактного зоопарка удалось эвакуировать.

Между тем, предварительной причиной возникновения пожара в уфимском ТРЦ «Меркурий» была названа аварийная работа электрооборудования.

К слову, в день пожара очевидцы сообщали о воровстве шуб и мародерстве. В частности, на кадрах видно как мужчины с шубами в руках бежали прочь от торгового центра.

О том, что происходило на пепелище торгового центра в Уфе утром 10 сентября в репортаже Mkset.

#Новости#Элина Сайфранова#Город#Видео
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