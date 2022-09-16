Хабиров заявил, что батальоны Шаймуратова и Доставалова вступили в бой на передовой

Комментируя идею главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о самомобилизации регионов Радий Хабиров ответил и на интересующих жителей республики вопрос о том где сейчас находятся два добровольческих батальона имени генерала Минигали Шаймуратова и имени Александра Доставалова.
По данным главы Башкирии оба добровольческих батальона уже «на передовой» и «вступили в бой». Также напомнил глава Башкирии и о том, что помимо добровольцев в СВО участие принимают добровольцы в отряде «Барс» и в других подразделениях. Там они «проявляют мужество и героизм».
Оба добровольческих батальона были направлены в зону проведения СВО еще в начале сентября, 8 сентября советник главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов в телеграм-канале Башкирских батальонов сообщил, что боевое слаживание оба батальона завершили и направились в зону СВО, а также рассказал, что несколько дней батальон Шаймуратова был не был на связи, однако 8 сентября «командир батальона вышел на связь и доложил: дух бодрый, ребята держатся, проявляют чудеса героизма».