Хабиров заявил, что батальоны Шаймуратова и Доставалова вступили в бой на передовой

Оба добровольческих батальона были направлены в зону проведения СВО еще в начале сентября, 8 сентября советник главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов в телеграм-канале Башкирских батальонов сообщил, что боевое слаживание оба батальона завершили и направились в зону СВО, а также рассказал, что несколько дней батальон Шаймуратова был не был на связи, однако 8 сентября «командир батальона вышел на связь и доложил: дух бодрый, ребята держатся, проявляют чудеса героизма».