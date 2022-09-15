Запах и плохая примета: реакции уфимцев на распродажу после пожара в ТЦ Меркурий

— Сама после пожара, и знаю, что запах реально неубиваем. Я в осеннем плаще была, когда мне сообщили о пожаре в квартире, пробыла в подъезде минут 10, плащ неделю на балконе висел, и чем только не стирала, не помогло, — призналась Наталья К.