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Запах и плохая примета: реакции уфимцев на распродажу после пожара в ТЦ Меркурий

15 сентября 05:03
Фото: vk.com / Уфа Подслушано Онлайн
Жители Башкирии, посетившие рынок после пожара, рассказали о своих впечатлениях в соцсетях

Накануне продавцы сгоревшего ТЦ «Меркурий» в Уфе объявили распродажу вещей с запахом гари. Информация об этом появилась в соцсетях.

Известно, что владельцы магазинов решили продавать джинсы, куртки, дубленки, ветровки, шубы, зимние пуховики, осенние и весенние ветровки. Продавцы предупреждают покупателей, что товары могут иметь запах дыма. По информации очевидцев, цены скидывают больше чем вполовину — так, спортивная обувь стоит в два раза дешевле, а цены на спортивные костюмы производства Турция и Китай снизили с 8 до 2,5 тысяч рублей.

Жители Башкирии, которые побывали на распродаже, поделились своими впечатлениями.

— Был там, вещи мокрые и вонючие. Но соболезную хозяевам, — написал Рустик М.

— Дофига вчера народу было, так и подумала распродают, — призналась Винера Н.

— Вещи с дымком, но народу там туча, — пишет Регина Г.

— Кроссовки, которые за 3200 до этого брал, до 1500 скидывают, — поделился информацией Николай А.

Другие горожане, пока не побывавшие на распродаже, усомнились, что смогут носить купленные вещи — и вот почему.

— Этот запах вроде неубиваемый, как эти вещи носить, — удивляется Альфия А.

— Хоть какие честные вещи бы не были, они стали говном. Тут бывает после отдыха приезжаешь весь в пятнах… — размышляет Ирек К.

— Сама после пожара, и знаю, что запах реально неубиваем. Я в осеннем плаще была, когда мне сообщили о пожаре в квартире, пробыла в подъезде минут 10, плащ неделю на балконе висел, и чем только не стирала, не помогло, — призналась Наталья К.

— Ну постирать, наверное, можно, а вообще после пожара вещи брать нельзя, — написала Алия М.

— Все отлично, ничем не пахнет, — пишет Динара Н.

— Сходить, купить ради помощи, — решила Елена Г.

Напомним, пожар в уфимском ТЦ «Меркурий» произошёл в пятницу, 9 сентября. Огнём были объяты несколько тысяч квадратных метров торговых площадей. В результате пожара среди граждан нет пострадавших и погибших, однако, по словам торговцев, многие бутики сгорели дотла — с товаром и деньгами в кассовых аппаратах.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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