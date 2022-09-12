Власти объяснили семилетнее отсутствие школы в Башкирии поиском денег

Напомним, что речь идет о школе и детском саде в микрорайоне Лазурный села Мариинский Стерлитамакского района. Образовательные объекты местные жители ждут с 2015 года, однако вот уже 7 лет на месте обещанной школы — пустырь. Между тем, в микрорайоне проживают семьи с детьми и отсутствие как школы, так и детского сада ощущается местными жителям остро.