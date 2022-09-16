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Глава Башкирии поддержал идею Кадырова о «самомобилизации» в регионах России

16 сентября 10:16
Фото: 1MI
Ранее глава Чеченской республики призвал регионы России произвести «самомобилизацию», а именно собрать отряд добровольцев.

Глава Башкирии поддержал идею Кадырова о «самомобилизации» в регионах России. Призыв главы Чеченской республике заключался в том, чтобы руководители регионов «подготовили, обучили и укомплектовали хотя бы одну тысячу добровольцев».

Так, Радий Хабиров в беседе с журналистами «РИА Новостей» заявил, что идея Рамзана Кадырова — «абсолютно правильная», так как поддерживать специальную военную операцию на Украине сегодня задача «всех и каждого».

Кроме того, Хабиров напомним, что сформированные в Башкирии добровольческие отряды имени М. Шаймуратова и А. Доставалова «находятся на передовой и вступили в бой».

В регионах важно также обеспечить экономическую и социальную стабильность, при этом особое внимание уделить двум направлениям — поддержке семей военнослужащих, которые бьются за Родину, и всемерной поддержке самих бойцов на передовой, — заявил глава Башкирии.

Ранее Mkset рассказывал, что ждет россиян в случае введения мобилизации.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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