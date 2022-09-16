Глава Башкирии поддержал идею Кадырова о «самомобилизации» в регионах России. Призыв главы Чеченской республике заключался в том, чтобы руководители регионов «подготовили, обучили и укомплектовали хотя бы одну тысячу добровольцев».
Так, Радий Хабиров в беседе с журналистами «РИА Новостей» заявил, что идея Рамзана Кадырова — «абсолютно правильная», так как поддерживать специальную военную операцию на Украине сегодня задача «всех и каждого».
Кроме того, Хабиров напомним, что сформированные в Башкирии добровольческие отряды имени М. Шаймуратова и А. Доставалова «находятся на передовой и вступили в бой».
В регионах важно также обеспечить экономическую и социальную стабильность, при этом особое внимание уделить двум направлениям — поддержке семей военнослужащих, которые бьются за Родину, и всемерной поддержке самих бойцов на передовой, — заявил глава Башкирии.