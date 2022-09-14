Хабирову показали гнилой подъезд в Башкирии, ремонт в котором планируют через 15 лет

Ремонт по плану в 2037 году. Кому не пиши, лишь только отписки от них. За, что люди должны платить? У меня трое детей, а тут и инвалиды есть! Кому-нибудь на голову что-то прилетит! Буду писать в Москву или в передачах, чтобы была огласка!Кристина Токарева