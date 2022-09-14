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Хабирову показали гнилой подъезд в Башкирии, ремонт в котором планируют через 15 лет

14 сентября 06:28
Фото: vk.com Кристина Токарева
Многодетная жительница Стерлитамака сняла на видео спуск по подъездной лестнице и предупредила о возможных последствиях на странице главы Башкирии в соцсетях 14 сентября.

Жительница Стерлитамака Кристина Токарева, которая воспитывает троих детей, показала по какому подъезду ежедневно ходят дети. Видео из подъезда дома по адресу улица Дружбы, 34 женщина разместила в комментариях под постом Радия Хабирова – оно говорит само за себя. Падающая штукатурка, вздувшиеся стены с отсыревшей побелкой без какой-либо покраски, тут же какие-то провода.

Ремонт по плану в 2037 году. Кому не пиши, лишь только отписки от них. За, что люди должны платить? У меня трое детей, а тут и инвалиды есть! Кому-нибудь на голову что-то прилетит! Буду писать в Москву или в передачах, чтобы была огласка!Кристина Токарева

Напомним, ремонт подъездов в Башкирии проходит по специализированной программе. Ремонт подъездов финансируется по большей части (90%) из бюджета Башкирии, оставшуюся часть финансирует бюджет города. В число обязательных работ входит замена окон на пластиковые, замена тамбурной деревянной двери, обустройство входных групп, облицовка пола первого этажа плиткой, покраска стен, ремонт металлических лестничных решеток и перил и другие работы.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
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