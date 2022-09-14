«Обманутые дворники» объявили голодовку ради отставки Хабирова

Напомним, прошлая снежная зима и даже конец осени не прикрыли, а наоборот оголили проблемы города с количеством дворников. Из-за задержек зарплат на несколько месяцев в прошлом году наблюдался явный дефицит дворников, несмотря на громкие заявления властей о том, что за переработки дворникам будут щедро доплачивать и на руки получать они будут более чем достойную зарплату в диапазоне от 40 до 60 тысяч рублей. Ситуация у дворников, судя по данному обращению, если изменилась, то не сильно и далеко не в лучшую сторону. Тем временем зима близко.