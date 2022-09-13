Строители школы имени Шаймуратова в ЛНР пожаловались Хабирову на невыплату денег

— Уезжали мы из Стерлитамакского района от здания администрации, оплатили 15 тысяч, а вторые обещанные по приезду не хотят, говорят, что якобы они их взяли с колхозников ну и т. д. т. п. Хотя были совещания у них и они обсуждали эту тему. Ребятам оплатили вот, — пишет Сергей Поярков и в подтверждение прикладывает скриншот некого банковского онлайн-перевода на 30 тысяч рублей, который ему, судя по всему, предоставили коллеги.