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В Башкирии стартовал отопительный сезон

13 сентября 07:12
Фото: 1MI
Пока что долгожданное тепло пришло только в один город республики, о чем в соцсетях сообщил его мэр 13 сентября.

Сегодня, 13 сентября начался отопительный сезон в Башкирии, правда пока только в одном из городов — в ЗАТО Межгорье. Отопление одновременно начали подавать как в социальные объекты города так и в жилой фонд. Сообщил известие о старте отопительного сезона мэр Межгорья Вячеслав Калугин.

Остальным городам Башкирии теплых батарей еще предстоит дождаться. Произойдет долгожданная подача тепла после того как в том или ином населенном пункте установится среднесуточная температура не превышающая 8 градусов Цельсия и продержится не менее 5 дней. В прошлом сентябре Радий Хабиров на одной из оперативок давал чиновникам поручение пообщаться с жителями и общественниками и решить, целесообразно ли включать отопление в сентябре, ведь за него придется платить.

Также тогда, в сентябре 2021 года, от главы Башкирии звучали рекомендации надевать дома носочки потеплее и пореже открывать форточки.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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