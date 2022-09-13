В Башкирии стартовал отопительный сезон

Остальным городам Башкирии теплых батарей еще предстоит дождаться. Произойдет долгожданная подача тепла после того как в том или ином населенном пункте установится среднесуточная температура не превышающая 8 градусов Цельсия и продержится не менее 5 дней. В прошлом сентябре Радий Хабиров на одной из оперативок давал чиновникам поручение пообщаться с жителями и общественниками и решить, целесообразно ли включать отопление в сентябре, ведь за него придется платить.