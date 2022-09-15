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Мобилизация в России: кого призовут первым и как изменится жизнь обычных граждан

15 сентября 08:31
Слухи о возможной военной мобилизации в России не утихают уже давно, несмотря на официальные заявления властей о том, что подобные планы Кремль не рассматривает. Тем не менее вопросами «а что будет» задаются многие жители России. Вместе с юристом мы изучили российское законодательство, чтобы во всем разобраться.

Накануне лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов во время своего выступления в Госдуме РФ призвал к мобилизации сил и ресурсов. Позже, как передает «Коммерсантъ», пресс-секретарь партии Александр Ющенко заявил, что Геннадий Зюганов имел в виду в первую очередь «мобилизации экономики, политической системы и ресурсов России». Тем не менее разговоры о военной мобилизации не утихают уже давно, несмотря на официальное заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что в Кремле вопрос как о полной, так и о частичной мобилизации не обсуждается.

Mkset решил разобраться в каком случае в России может быть объявлена мобилизация, что ей будет предшествовать, а также кто из граждан будет призван в первую очередь, а кого она и вовсе не коснется.

Как начнется мобилизация в РФ

Регламентируется мобилизация в России федеральными законами «Об обороне» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», а также федеральным конституционным законом «О военном положении».

Вводиться мобилизация в РФ может только после соответствующего указа президента РФ. Так, мобилизация может быть объявлена частичной (в отдельных субъектах РФ) или полной (на территории всей страны).

Начало мобилизации в стране не всегда означает введение военного положения, для этого требует указ президента РФ и его одобрение Советом Федерации в течение 48 часов. В случае, если члены парламента введение военного положения в стране не поддержат, вводится оно не будет.

Порядок призыва: кого призовут первыми, а кого мобилизация обойдет стороной

Как сообщил корреспонденту Mkset юрист Рустам Насыров призыв при военной мобилизации осуществляется по разрядам. Отметим, что разряд указан в военном билете на одиннадцатой странице.

Первый разряд

  • Солдаты, матросы, сержанты, страшины, прапорщики и мичманы до 35 лет
  • Младшие офицеры до 50 лет
  • Майоры, подполковники, капитаны 2-го и 3-го рангов до 55 лет
  • Полковники, капитаны 1-го ранга до 60 лет
  • Высшие офицеры до 65 лет

Второй разряд

  • Солдаты, матросы, сержанты, страшины, прапорщики и мичманы до 45 лет
  • Младшие офицеры до 55 лет
  • Майоры, подполковники, капитаны 2-го и 3-го рангов до 60 лет
  • Полковники, капитаны 1-го ранга до 65 лет
  • Высшие офицеры до 70 лет

Третий разряд:

  • Солдаты, матросы, сержанты, страшины, прапорщики и мичманы до 50 лет
  • Младшие офицеры до 60 лет
  • Майоры, подполковники, капитаны 2-го и 3-го рангов до 65 лет

Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе без права на отсрочку.

Кроме того, попадают под мобилизацию граждане, которые не успели пройти военную службу до 27 лет, но имеют категории А (годен к военной службе) и Б (годен к военной службе с незначительными ограничениям). По словам юриста, призвать могут также парней с категорией В (ограничено годен к военной службе), так как до 50 лет такие граждане находятся в запасе.

Отметим, что призыву подлежат и женщины, которые прошли подготовку к профессии, смежной с военной, например, врачи, топографы, геодезисты. К слову, женщины военнослужащие имеют при мобилизации право на досрочное увольнение со службы в том случае, если у них есть ребенок в возрасте до 16 лет или срок их беременности на тот момент составляет не менее 22 недель.

Не коснется мобилизация следующих граждан:

  • Забронированные для гражданских нужд. Условно, специалисты на оборонных заводах, кто участвует в муниципальном и государственном управлении.
  • Кто ухаживает за родными с инвалидностью; опекуны несовершеннолетних братьев и сестер (если нет других опекунов), у кого от 4 и более детей до 16 лет, родители одиночки и беременные, начиная от 22 недели.
  • Чья мама, помимо самого призывника, имеет более 4 детей до 8 лет. Воспитанием детей, в таком случае, она должна заниматься без мужа.
  • Депутаты Госдумы и сенаторы.
  • Люди с непогашенной судимостью за совершение тяжких преступлений.

Юрист также подчеркивает, что отдельным категориям граждан иммунитет предоставить может президент РФ.

Как изменится жизнь простых людей с объявлением военной мобилизации

Мобилизация, как отмечает юрист Рустам Насыров, не предусматривает каких-либо сильных изменений в жизни обычных граждан, которые не подлежат призыву. Изменения будут в том случае, если будет объявлено военное положение.

В случае введения военного положения, условно, вся экономика будет перестроена на военный лад. Все заводы, которые смогут производить смежную продукцию с военными, будут ее производить. Программы для гражданских нужд могут быть урезаны, а все «высвобожденные» деньги будут направлены на военные нужны. Отметим, что бюджет в данном случае принимается Госдумой РФ.

Завершается мобилизация также как и началась — Указом президента РФ.

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