Мобилизация в России: кого призовут первым и как изменится жизнь обычных граждан

Накануне лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов во время своего выступления в Госдуме РФ призвал к мобилизации сил и ресурсов. Позже, как передает «Коммерсантъ», пресс-секретарь партии Александр Ющенко заявил, что Геннадий Зюганов имел в виду в первую очередь «мобилизации экономики, политической системы и ресурсов России». Тем не менее разговоры о военной мобилизации не утихают уже давно, несмотря на официальное заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что в Кремле вопрос как о полной, так и о частичной мобилизации не обсуждается.
Mkset решил разобраться в каком случае в России может быть объявлена мобилизация, что ей будет предшествовать, а также кто из граждан будет призван в первую очередь, а кого она и вовсе не коснется.
Регламентируется мобилизация в России федеральными законами «Об обороне» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», а также федеральным конституционным законом «О военном положении».
Вводиться мобилизация в РФ может только после соответствующего указа президента РФ. Так, мобилизация может быть объявлена частичной (в отдельных субъектах РФ) или полной (на территории всей страны).
Начало мобилизации в стране не всегда означает введение военного положения, для этого требует указ президента РФ и его одобрение Советом Федерации в течение 48 часов. В случае, если члены парламента введение военного положения в стране не поддержат, вводится оно не будет.
Как сообщил корреспонденту Mkset юрист Рустам Насыров призыв при военной мобилизации осуществляется по разрядам. Отметим, что разряд указан в военном билете на одиннадцатой странице.
Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе без права на отсрочку.
Кроме того, попадают под мобилизацию граждане, которые не успели пройти военную службу до 27 лет, но имеют категории А (годен к военной службе) и Б (годен к военной службе с незначительными ограничениям). По словам юриста, призвать могут также парней с категорией В (ограничено годен к военной службе), так как до 50 лет такие граждане находятся в запасе.
Отметим, что призыву подлежат и женщины, которые прошли подготовку к профессии, смежной с военной, например, врачи, топографы, геодезисты. К слову, женщины военнослужащие имеют при мобилизации право на досрочное увольнение со службы в том случае, если у них есть ребенок в возрасте до 16 лет или срок их беременности на тот момент составляет не менее 22 недель.
Юрист также подчеркивает, что отдельным категориям граждан иммунитет предоставить может президент РФ.
Мобилизация, как отмечает юрист Рустам Насыров, не предусматривает каких-либо сильных изменений в жизни обычных граждан, которые не подлежат призыву. Изменения будут в том случае, если будет объявлено военное положение.
В случае введения военного положения, условно, вся экономика будет перестроена на военный лад. Все заводы, которые смогут производить смежную продукцию с военными, будут ее производить. Программы для гражданских нужд могут быть урезаны, а все «высвобожденные» деньги будут направлены на военные нужны. Отметим, что бюджет в данном случае принимается Госдумой РФ.
Завершается мобилизация также как и началась — Указом президента РФ.