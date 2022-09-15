Мобилизация в России: кого призовут первым и как изменится жизнь обычных граждан

Накануне лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов во время своего выступления в Госдуме РФ призвал к мобилизации сил и ресурсов. Позже, как передает «Коммерсантъ», пресс-секретарь партии Александр Ющенко заявил, что Геннадий Зюганов имел в виду в первую очередь «мобилизации экономики, политической системы и ресурсов России». Тем не менее разговоры о военной мобилизации не утихают уже давно, несмотря на официальное заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что в Кремле вопрос как о полной, так и о частичной мобилизации не обсуждается.