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Пьяный сотрудник ГИБДД дрался с участником аварии, произошедшей по его вине в Уфе

12 сентября 10:37
Фото: Телеграм-канал @UFA_RB
За указанные выходки сотрудника из ведомства могут и уволить, но после проведения служебной проверки, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии 12 сентября.

В Уфе сотрудник ГИБДД ввязался в драку, которая произошла после того как он сам, будучи пьяным за рулем, нарушил ПДД и спровоцировал столкновение с иномаркой. К счастью происшествие обошлось без человеческих жертв. Однако конфликт, попавший сначала на видеозапись, а затем в соцсети, был весьма фееричным.

Сотрудник ГИБДД на видео грязно ругался матом, несмотря на то, что был пьян и нарушил ПДД. Разбушевался он так, что привести его в чувство долгое время не удавалось не только очевидцам, но и прибывшим на место происшествия ДПС.

В пресс-службе МВД подтвердили, что за рулем одной из иномарок участниц аварии оказался сотрудник ГИБДД, которому теперь предстоит служебная проверка, по результатам которой он будет уволен из из системы МВД.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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