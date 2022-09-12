Пьяный сотрудник ГИБДД дрался с участником аварии, произошедшей по его вине в Уфе

В Уфе сотрудник ГИБДД ввязался в драку, которая произошла после того как он сам, будучи пьяным за рулем, нарушил ПДД и спровоцировал столкновение с иномаркой. К счастью происшествие обошлось без человеческих жертв. Однако конфликт, попавший сначала на видеозапись, а затем в соцсети, был весьма фееричным.